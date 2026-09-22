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Les demandes de rachat du fonds de crédit privé Apollo ont diminué au troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 23:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions et de contexte aux paragraphes 7, 10 et 12)

Le gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N a enregistré une baisse des demandes de retrait sur son fonds phare de crédit privé lors de l'offre publique de rachat du troisième trimestre, ce qui suggère que les files d'attente de rachat commencent à se résorber.

Les investisseurs d’Apollo Debt Solutions BDC (ADS) ont cherché à retirer environ 14,7 % des parts lors de la dernière offre publique de rachat, contre 16,8 % au trimestre précédent, selon un document réglementaire publié mardi.

Le fonds, d’une taille de 25,9 milliards de dollars, rachètera 5 % des actions, seuil habituel pour ce type de véhicules.

Le fonds Apollo a indiqué que les demandes de rachat avaient diminué d’un trimestre à l’autre, tant chez les investisseurs américains onshore que chez les investisseurs offshore, et que la plupart d’entre elles provenaient d’investisseurs qui renvoyaient des demandes non satisfaites des trimestres précédents.

La demande des investisseurs fortunés souhaitant retirer leurs capitaux des fonds de crédit privés a atteint des niveaux records cette année, en raison des inquiétudes liées aux normes de crédit et aux risques de perturbation liés à l’intelligence artificielle.

Toutefois, la pression sur les rachats a récemment commencé à s’atténuer au sein des principaux fonds de crédit privés non cotés, les gestionnaires d’actifs traitant l’arriéré de demandes de retrait non satisfaites et le sentiment s’améliorant après une période mouvementée.

Au début du mois, BlackRock BLK.N a également révélé une baisse des demandes de rachat au sein de ses fonds de crédit privés.

La plupart des fonds de crédit privés non cotés ont appliqué cette année la limite habituelle de 5 % sur les rachats, ce qui a maintenu les demandes de retrait à un niveau élevé, les investisseurs soumettant à nouveau leurs demandes non satisfaites lors des offres publiques de rachat suivantes.

« À l’issue des paiements de rachat du troisième trimestre, les investisseurs ayant sollicité des liquidités au cours de l’année 2026 auront reçu environ 75 % du capital demandé », a indiqué le fonds Apollo.

Au cours du trimestre, ADS a enregistré 0,2 milliard de dollars de souscriptions brutes au 1er septembre. Les sorties nettes trimestrielles devraient s’élever à environ 0,5 milliard de dollars, soit 3 % de la valeur nette d’inventaire.

Depuis leur création, les actions de catégorie I d’ADS ont généré un rendement total net de 8,2 % au 31 août, surpassant respectivement les marchés des prêts à effet de levier et des obligations à haut rendement de 177 et 377 points de base.

Les données relatives aux principaux fonds gérés par Ares

ARES.N et Blue Owl OWL.N sont attendues dans les semaines à venir.

Crédit privé

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124,240 USD NYSE -2,89%
ARES MGT RG-A
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BLACKROCK
1 066,930 USD NYSE -2,13%
BLUE OWL CAP RG-A
9,875 USD NYSE -1,50%
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