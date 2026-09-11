Les demandes de rachat de fonds de crédit privés de BlackRock s'atténuent au troisième trimestre

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(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 3 à 9)

Le fonds phare de crédit privé du gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N a enregistré moins de demandes de retrait au troisième trimestre qu’au trimestre précédent, ce qui laisse entrevoir un premier signe d’apaisement des pressions de rachat dans l’ensemble du secteur.

Les investisseurs du fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock, d’une valeur de 23,1 milliards de dollars, ont cherché à retirer environ 11,5% des parts, contre 13,3% au trimestre précédent, selon un document réglementaire publié vendredi. Le fonds rachètera 5% des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

Les particuliers fortunés se sont détournés cette année des fonds de crédit privés non cotés, en raison de leurs inquiétudes concernant les critères d’octroi de prêts et l’impact potentiel de l’IA sur les entreprises de logiciels, qui constituent une base d’emprunteurs clé pour les prêteurs directs. Toutefois, les dernières données suggèrent que la pression sur les rachats pourrait commencer à s’atténuer, les gestionnaires d’actifs s’attaquant à un arriéré de demandes de retrait non traitées .

HLEND, l’un des plus grands fonds de crédit privés non cotés aux États-Unis, a racheté environ 1,7 milliard de dollars d’actions au cours de trois périodes de rachat closes le 30 juin, dont environ 600 millions de dollars lors de la dernière offre publique de rachat.

Le fonds a indiqué que les performances des sociétés de son portefeuille sous-jacent restaient solides et que son portefeuille restait très diversifié.

Depuis sa création, ses actions de catégorie I ont généré un rendement net total annualisé de 9,9% au 31 juillet, soit une prime de 3,5% par rapport aux rendements totaux des prêts syndiqués à grande échelle.

Les sorties de capitaux des autres véhicules de plus petite taille de BlackRock ont également montré des signes d'atténuation. Les demandes de retrait au sein du BlackRock Private Credit Fund ont reculé à 4,58% au troisième trimestre, contre environ 5,3% au trimestre précédent.

Le HPS Corporate Capital Solutions Fund a vu ses demandes de retrait reculer à 1,9%, contre 4,7% au trimestre précédent.

Blackstone BX.N a donné le coup d'envoi la semaine dernière de la saison des rachats du troisième trimestre pour les principaux fonds de crédit privés américains non cotés. D'autres véhicules devraient publier leurs données tout au long du mois de septembre.