Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis se maintiennent près de leur plus bas niveau depuis 57 ans pour la quatrième semaine consécutive

Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne d'une stabilité persistante du marché du travail malgré un net ralentissement de la croissance de l'emploi en septembre.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage se maintiennent désormais à un niveau proche de leur plus bas niveau depuis 57 ans pour la quatrième semaine consécutive, selon le rapport publié jeudi par le ministère du Travail, dans un contexte de licenciements historiquement faibles.

Bien que les employeurs conservent leurs effectifs dans un contexte de forte croissance des bénéfices et de bonne tenue des marchés boursiers, ils restent réticents à embaucher, ce qui rend plus difficile pour les personnes ayant perdu leur emploi de trouver de nouvelles opportunités. Les économistes attribuent cette tendance à l'incertitude, d'abord liée aux droits de douane, puis au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a fait grimper les prix du diesel à des niveaux records et entraîné une hausse des prix d'autres matières premières.

« Le marché de l'emploi reste caractérisé par un faible taux d'embauche et un faible taux de licenciement », a déclaré Heather Long, économiste en chef chez Navy Federal Credit Union. « C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont un emploi et souhaitent le conserver, mais c'est difficile pour les demandeurs d'emploi. »

Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage au niveau des États a reculé de 2 000 pour s'établir à 197 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 3 octobre, a indiqué le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 200 000 demandes pour cette semaine.

Le nombre de demandes se maintient en dessous de la barre des 200 000 depuis la deuxième semaine de septembre. La Californie et l'Illinois ont été les seuls États à enregistrer une hausse des demandes non corrigées supérieure à 1 000. La moyenne mobile sur quatre semaines des demandes, considérée comme un meilleur indicateur des tendances du marché du travail car elle atténue la volatilité d'une semaine à l'autre, a baissé de 2 500 pour s'établir à 198 000 la semaine dernière, son plus bas niveau depuis début octobre 2022.

Les actions à Wall Street étaient en baisse. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises.

UNE CROISSANCE DE L'EMPLOI TIÈDE

Les effectifs non agricoles n'ont augmenté que de 29 000 emplois en septembre, a indiqué le gouvernement la semaine dernière. Selon les économistes, la faiblesse des embauches et la diminution de la main-d'œuvre, due aux départs à la retraite et au durcissement de la politique d'immigration, freinent la croissance de l'emploi, laissant le faible nombre de licenciements comme seul pilier du marché du travail.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des 15 et 16 septembre , publié mercredi, a révélé que les responsables « ont estimé que les conditions du marché du travail étaient stables et ont globalement considéré que celui-ci était proche du plein emploi ». Le compte-rendu a également souligné que les décideurs « ont globalement jugé que les risques à la hausse et à la baisse pesant sur le marché du travail étaient globalement équilibrés ».

La banque centrale américaine a relevé le mois dernier son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % — première hausse en trois ans —, et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les mois à venir.

Les chances d'une nouvelle hausse des taux ce mois-ci ont été réduites par la progression décevante de l'emploi en septembre ainsi que par des chiffres d'inflation pour juillet et août plus faibles que prévu. Les économistes s'attendent à ce que la Fed relève ses taux en décembre.

Le rapport sur les demandes d'allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur indirect de l'embauche, a augmenté de 17 000 pour atteindre 1,716 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s'achevant le 26 septembre. Le nombre de demandes dites « continues » avait chuté à son plus bas niveau depuis trois ans et demi la semaine précédente.

Certains économistes ont fait valoir que le niveau toujours faible des demandes de prolongation masquait un affaiblissement progressif du marché du travail, car un groupe de chômeurs, notamment les jeunes diplômés, n'était pas éligible aux allocations en raison d'un parcours professionnel limité, voire inexistant.

Certains chômeurs de longue durée ont peut-être épuisé leur droit aux allocations, qui est limité à 26 semaines dans la plupart des États.

La durée médiane du chômage s'est établie à 11,5 semaines en septembre, un niveau proche de son plus haut depuis quatre ans et demi. Le taux de chômage s'élevait à 4,2 % le mois dernier.

« Une hausse continue du chômage chez les nouveaux arrivants et ceux qui réintègrent le marché du travail, dans un contexte de faible embauche, exercera une légère pression à la hausse supplémentaire sur le taux de chômage au cours des prochains trimestres », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Une demande soutenue a stimulé les ventes des grossistes en août, limitant ainsi la hausse des stocks, comme l'a montré un autre rapport du Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,5 % (chiffre révisé à la baisse), au lieu des 0,7 % initialement annoncés pour le mois d'août. Ils avaient bondi de 1,4 % en juillet.

Les stocks, qui constituent un élément clé du produit intérieur brut, ont bondi de 1,4 % en juillet. Ils ont progressé de 6,4 % en glissement annuel en août. Les entreprises reconstituent leurs stocks, qui avaient été réduits pendant cinq trimestres consécutifs dans un contexte de forte hausse des dépenses de consommation et des investissements dans l'intelligence artificielle. Cela s'est traduit par une forte augmentation des importations.

Les importations de biens d'équipement ont atteint un niveau record en août, a indiqué le gouvernement cette semaine, signe que les dépenses des entreprises en équipements sont probablement restées soutenues au cours du trimestre juillet-septembre.

Les économistes estiment que le commerce extérieur pourrait faire perdre jusqu'à 2,5 points de pourcentage à la croissance du PIB au troisième trimestre. Ils s'attendent toutefois à une contribution positive des stocks, après que ceux-ci ont fait perdre 0,53 point de pourcentage au deuxième trimestre.

Les estimations de croissance pour le troisième trimestre s'établissent pour la plupart autour d'un taux annualisé de 3,0 %, tenant également compte de la vigueur des dépenses de consommation. L'économie a progressé à un rythme de 2,2 % au deuxième trimestre.

Les ventes des grossistes ont progressé de 1,8 % en août, après avoir rebondi de 1,0 % en juillet.

Au rythme des ventes d'août, il faudrait 1,18 mois pour écouler les stocks, un niveau proche de son plus bas depuis 14 ans, en baisse par rapport aux 1,19 mois enregistrés en juillet. Le ratio stocks/ventes s'établissait à 1,28 mois en août 2025.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Lucia Mutikani