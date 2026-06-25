Les dégâts causés par les séismes sur les infrastructures pétrolières du Venezuela sont limités, selon les employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation complète, avec des détails et un contexte sur les terminaux et les installations, ainsi que les évaluations préliminaires des travailleurs)

* Les plus grands terminaux d’exportation fonctionnaient à plein régime

* La petite raffinerie d’El Palito, d’une capacité de 146 000 bpd, a été touchée par des coupures de courant

* Une fuite et des dommages aux infrastructures de stockage ont été constatés à Morón

* La centrale électrique clé de Planta Centro redémarre

* Les dirigeants du secteur pétrolier s’inquiètent du manque d’électricité dans de nombreux champs pétroliers

par Tibisay Romero, Mircely Guanipa et Marianna Parraga

Les premières évaluations menées par les employés des vastes infrastructures pétrolières, gazières et de raffinage du Venezuela ont jusqu’à présent révélé des dégâts limités causés par les séismes qui ont fait plus de 180 morts et plus de 1 500 blessés, détruit des bâtiments et provoqué des coupures d’électricité.

La plupart des principales régions productrices, raffineries, oléoducs et terminaux du pays sont situés loin des villes touchées. Toutefois, le manque d’électricité fait planer un doute sur la capacité à maintenir la production pétrolière à son niveau d’avant les séismes, soit près de 1,2 million de barils par jour, selon certaines sources.

Dans la région centrale, proche des épicentres des séismes, le deuxième plus grand complexe pétrochimique en activité du Venezuela , celui de Morón, a redémarré jeudi après un bref arrêt, tandis que la petite raffinerie d’El Palito restait partiellement hors service, ont indiqué les autorités et certaines sources. Les évaluations des infrastructures se poursuivront cette semaine parallèlement aux travaux de réparation. Parallèlement, des navires chargeaient sans interruption du pétrole brut et du carburant jeudi dans les plus grands terminaux d’exportation du pays — José, Puerto la Cruz, Amuay, Cardón et Bajo Grande —, ont indiqué les sources, ajoutant que certains retards sont à prévoir car les formalités administratives et les autorisations prennent plus de temps. Le plus grand complexe de raffinage du Venezuela, celui de Paraguana, fonctionnait aux mêmes niveaux qu’avant les séismes, ont indiqué des employés sur place, tandis qu'aucun dégât majeur n’a été signalé dans les principales régions productrices de pétrole du pays, principalement concentrées dans la ceinture de l’Orénoque et dans l’ouest du Venezuela.

Les grandes entreprises énergétiques internationales ont déclaré que leurs projets étaient opérationnels.

Les entreprises publiques Pequiven et PDVSA n’ont pas fourni d’informations sur l’état de leurs opérations. Le ministère vénézuélien du Pétrole n’a pas répondu à une demande de commentaires.

L'état de certains terminaux de carburant et installations de stockage nationaux situés à proximité des zones touchées par les séismes restait incertain.

REPRISE ET ÉVALUATION La raffinerie d’El Palito, d’une capacité de 146 000 barils par jour et la plus petite du pays, a été privée d’électricité après que des lignes électriques ont été endommagées, ce qui a entraîné l’arrêt de certaines installations, notamment son craqueur catalytique fluide, ont indiqué trois sources. À Morón, la remise en service du complexe pétrochimique a été confirmée par la maire Emily Riera. Certaines infrastructures de stockage se sont effondrées, mais de nombreuses installations pourraient reprendre leur activité après évaluation, selon une source et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On ignorait dans l’immédiat si une fuite détectée mercredi sur un réservoir de stockage avait été réparée. Carlos Miquileno, chef des pompiers de Morón et d’Urama, a déclaré qu’une centrale électrique publique clé de la région centrale, Planta Centro, devrait rétablir l’alimentation à partir de jeudi, ce qui pourrait améliorer le traitement du pétrole dans les jours à venir. Alors que des coupures de courantgénéralisées persistent dans plusieurs villes, les dirigeants des entreprises pétrolières étrangères opérant en coentreprise avec la société d’État PDVSA ont fait remarquer que les niveaux de production de brut pourraient être affectés par le manque d’électricité dans certains champs pétroliers.

De nombreuses entreprises du secteur de l’énergie ayant des activités ou des bureaux dans le pays procèdent actuellement à un décompte de leur personnel tout en menant des évaluations préliminaires de l’état des champs pétroliers et des installations. Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N , l’italien Eni

ENI.MI , l’espagnol Repsol REP.MC et le britannique Shell

SHEL.L ont tous déclaré que l’ensemble de leur personnel avait été localisé.

Chevron a déclaré que la société « reste opérationnelle », tandis qu’Eni et Repsol ont indiqué que le séisme n’avait pas eu d’impact sur leurs activités. Le projet Perla, mené par Eni et Repsol, qui fournit 50 % des besoins en gaz des centrales thermoélectriques du pays, n’a pas été affecté et la production de gaz s’y poursuit sans interruption, a déclaré un porte-parole de Repsol.