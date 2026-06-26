50 millions pour les mathématiques : Bernard Arnault finance un nouvel institut à Polytechnique, son ancienne école

La directrice de la prestigieuse école a salué un "don historique" à la fois pour son établissement "et pour la recherche fondamentale française".

Bernard Arnault, le 10 octobre 2024, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Polytechnique a annoncé jeudi 26 juin la création d'un institut de mathématiques au cœur de son campus financé, dans un premier temps, par un don de 50 millions d'euros de Bernard Arnault, patron du numéro un mondial du luxe LVMH. "L'Ecole polytechnique annonce la création de son Institut de mathématiques et des sciences fondamentales, dont la construction est rendue possible grâce à l'engagement de Bernard Arnault", indique la prestigieuse école militaire d'ingénieurs dans un communiqué.

Le milliardaire, ancien élève de l'école surnommée l'X, va investir 50 millions d'euros, "à travers sa société familiale Agache", selon le communiqué, pour financer la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des chercheurs internationaux de haut niveau ainsi que le lancement du programme scientifique "la résidence mathématiques" dès la rentrée.

"Rigueur" et "vision"

Le futur bâtiment, attendu d'ici 2030 sur le campus de Palaiseau (Essonne), qui fera l'objet d'un concours d'architecte, sera baptisé "Institut mathématiques et des sciences fondamentales Bernard Arnault". "C'est ici, à Polytechnique, et lors de la préparation des concours, que j'ai appris la rigueur intellectuelle et nourri la vision qui ont ensuite guidé mon parcours d'entrepreneur", a déclaré le patron de LVMH, cité dans le communiqué.

L'institut "devra ensuite rallier d'autres financements", a précisé la directrice générale de l'école, Laura Chaubard, dans un entretien au Figaro, saluant un "don historique à la fois pour l'X et pour la recherche fondamentale française".

Eloge du mécénat

Interrogée sur d'éventuelles critiques liées aux partenariats avec des entreprises privées, elle a estimé que le projet était "très attendu et largement soutenu par (la) communauté académique". "Il reflète la conviction de nos promotions et de nos professeurs sur l'absolue nécessité pour Polytechnique d'entretenir des liens exigeants et forts avec les acteurs économiques", a-t-elle affirmé, tout en assurant que "d'autres points de vue, minoritaires, peuvent apparaître".

"Les mécènes nous offrent les marges de manœuvre indispensables pour amorcer les projets les plus ambitieux", a-t-elle ajouté, rappelant que la Fondation de l'X en était à sa troisième campagne de levée de fonds.

Le 12 juin, la cérémonie de remise de diplômes à l'X avait été brièvement interrompue par quelques étudiants portant des masques du patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, et de Bernard Arnault, pour dénoncer les partenariats avec les entreprises privées. Le collectif à l'origine de cette action a condamné jeudi une "instrumentalisation de 'la science' et d'une école d'État au service des intérêts d'un milliardaire qui accumule sa fortune par l'exploitation, la délocalisation, l'optimisation fiscale et les aides publiques".

"Par cet institut à son nom, après son entrée à l'académie des sciences, Bernard Arnaud incarne le symbole d'une collusion des élites forcée par la casse du budget public de l'enseignement supérieur et de la recherche, bénéficiant à quelques écoles et à la reproduction sociale", ajoute le collectif dans un communiqué.