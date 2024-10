Les déclarations du gouverneur de la Banque d'Angleterre plombent la livre

(AOF) - La devise britannique perd 1,06% à 1,1883 euro, des commentaires d'Andrew Bailey dans le Guardian alimentant les anticipations d'accélération des baisses de taux outre-Manche. "Si les nouvelles concernant l'inflation continuent d'être bonnes", alors la Banque d'Angleterre pourrait devenir "un peu plus active" dans son approche de réduction des taux d'intérêt, a-t-il en particulier déclaré. Il s'est également dit "encouragé" par le fait que l'inflation n'avait pas été "aussi persistante" que la BoE le pensait à l'origine.

