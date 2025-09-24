Les déclarations des fonctionnaires du ministère de la justice sur Luigi Mangione ont enfreint les règles de la cour, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luc Cohen

Les déclarations publiques de fonctionnaires du ministère de la Justice au sujet de Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir tué un cadre d'une compagnie d'assurance l'année dernière, ont violé une règle judiciaire destinée à protéger les accusés criminels contre la publicité qui pourrait porter préjudice à un jury contre eux, a déclaré mercredi la juge qui supervise l'affaire.

Dans une ordonnance écrite, la juge du district de Manhattan, Margaret Garnett, a demandé aux procureurs d'informer le procureur général adjoint Todd Blanche de dire à d'autres fonctionnaires du ministère de la Justice que toute nouvelle violation pourrait entraîner des sanctions, y compris des pénalités financières ou un outrage au tribunal.

Mangione, 27 ans, a plaidé non coupable des accusations de meurtre de Brian Thompson, l'ancien directeur général de l'unité d'assurance de UnitedHealth Group UNH.N . Les procureurs fédéraux réclament la peine de mort dans cette affaire.

L'ordonnance de Garnett a été rendue après que les avocats de la défense de Mangione ont déclaré, dans un document déposé mardi soir au tribunal, que les déclarations de plusieurs fonctionnaires de l'administration Trump avaient compromis ses chances d'obtenir un procès équitable.

Ils ont fait référence au post X du 19 septembre d'un porte-parole du ministère de la Justice faisant référence à un commentaire fait par le président Donald Trump lors d'une interview avec Fox News le 18 septembre, affirmant que Mangione "a tiré sur quelqu'un dans le dos aussi clairement que vous me regardez"

"POTUS a tout à fait raison", a déclaré le porte-parole, Chad Gilmartin, dans le message qui a été supprimé depuis.

Les avocats de Mangione ont également rappelé que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait qualifié Mangione d'"assassin de gauche" lors d'une conférence de presse tenue le 22 septembre.

Ni le ministère de la Justice ni la Maison Blanche n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.