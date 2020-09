Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les CSE de Suez et de Suez Eau France siège assignent Engie et Veolia en référé Reuters • 22/09/2020 à 20:37









Paris 22 septembre (Reuters) - Le Comité social et économique de Suez et celui de l'établissement Suez Eau France siège viennent d'obtenir du tribunal de Paris l'autorisation d'assigner Engie ENGIE.PA et Veolia VIE.PA en référé pour demander la suspension du projet de rachat par Veolia tant qu'il n'en auront pas été informés et consultés régulièrement, annoncent-ils mardi dans un communiqué. "Le tribunal a fixé l'audience de référé au 29 septembre pour entendre les parties, y compris le Groupe Suez", ajoutent-ils. (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.67% SUEZ Euronext Paris +0.78% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.41%