Meta dévoile "Meta Compute", son ambitieuse infrastructure de calcul à l'échelle du gigawatt
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 19:49
La direction de "Meta Compute" a été confiée à Santosh Janardhan, responsable mondial de l'infrastructure, et à Daniel Gross, ancien investisseur et entrepreneur spécialisé dans les technologies de pointe. Janardhan conservera la supervision de l'architecture technique, des centres de données, du programme de puces et des outils de développement. Gross dirigera une nouvelle entité axée sur la planification capacitaire, les partenariats stratégiques et la modélisation économique à long terme.
Mark Zuckerberg a précisé que le projet sera mené en coordination étroite avec Dina Powell McCormick, récemment nommée présidente de Meta. Avec "Meta Compute", l'entreprise entend se positionner en acteur central de l'infrastructure IA à très grande échelle, un domaine devenu critique face à la concurrence de Google, Microsoft et OpenAI. Cette montée en puissance marque une nouvelle phase dans la stratégie industrielle de Meta, centrée sur le déploiement de capacités massives pour soutenir le développement et l'entraînement de ses futurs modèles d'intelligence artificielle.
Valeurs associées
|647,2200 USD
|NASDAQ
|-0,89%
