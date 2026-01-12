Bouygues se réorganise pour accélérer son développement dans la construction

( AFP / LOIC VENANCE )

Le géant français de la construction Bouygues a annoncé lundi le regroupement depuis le 1er janvier dernier de ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier au sein d'une nouvelle division "construction" afin d'accélérer son développement et de gagner en rentabilité.

"Ce regroupement vise à développer les synergies commerciales, rechercher des gains d'efficacité opérationnelle, renforcer le partage de connaissances et de savoir-faire, et multiplier les opportunités de mobilité interne pour les collaborateurs", indique le groupe dans un communiqué.

Il s'agit "d'accélérer le développement de chacun des métiers de la construction et d'en renforcer l'attractivité et la rentabilité", a complété Pascal Minault, jusque-là PDG de Bouygues Construction et qui prend les fonctions de président de la nouvelle entité.

"Notre ambition est de mieux travailler ensemble, d'être plus forts collectivement et d'être, au final, plus attractifs pour nos clients, nos partenaires, et nos collaborateurs", a-t-il ajouté.

"Cette nouvelle gouvernance permettra au groupe Bouygues de poursuivre son développement dans un environnement complexe, en s'appuyant sur ses atouts : la diversité de ses activités, sa culture et ses valeurs et l'engagement de ses équipes", a commenté Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues.

Les activités de construction sont au cœur de l'activité du groupe avec un chiffre d'affaires supérieur à 27 milliards d'euros et emploient environ 100.000 personnes dans 50 pays. Le groupe est également présent dans l'énergie avec sa filiale Equans, les télécoms avec Bouygues Telecom et les médias avec TF1, dont il est l'actionnaire principal.