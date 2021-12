Les cryptomonnaies deviennent un facteur de différenciation pour les gestionnaires d'actifs

(NEWSManagers.com) - Malgré les mises en garde des régulateurs et des conseillers financiers, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à investir dans les cryptomonnaies, observe Cerulli dans une nouvelle étude réalisée aux Etats-Unis. Dans ce contexte, les sociétés de gestion vont devoir se positionner sur le sujet et décider si elles doivent créer une expertise et proposer des produits sur cette nouvelle classe d'actifs.

Selon Cerulli, près de 70% des conseillers financiers américains ne pensent pas utiliser les crypto-monnaies lors de la création de portefeuilles, mais près de 30% l'ont fait ou envisagent de sauter le pas. " Les cryptomonnaies peuvent offrir aux gérants actifs l'occasion de prouver leur valeur dans un segment de marché opaque dans lequel les investisseurs ont besoin d'aide (…) " , note Daniil Shapiro, directeur associé de Cerulli.

Les sociétés de gestion ont aussi une carte à jouer en travaillant avec les régulateurs sur une offre de cryptomonnaies aux particuliers, et en misant sur l'éducation et le conseil.

Cerulli encourage donc vivement les gestionnaires à évaluer l'opportunité des cryptomonnaies. " Il y a un risque pour les gestionnaires d'actifs à ne pas prendre position sur cette classe d'actifs émergente " , dit Daniil Shapiro.