Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis ont largement dépassé les prévisions en août ; le taux de chômage reste stable à 4,1 %

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(Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les emplois non agricoles ont augmenté de 162 000 en août, soit près du triple des prévisions qui tablaient sur 56 000

* Le taux de chômage reste inchangé à 4,1 %; le taux d’activité rebondit à 61,6 %, contre 61,4 % en juillet

* Moins de personnes travaillent à temps partiel pour des raisons économiques, mais le chômage de longue durée augmente

par Lucia Mutikani

La croissance de l’emploi aux États-Unis s’est fortement accélérée en août, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1 %, ce qui suggère une amélioration du marché du travail après les difficultés récentes et maintient la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

La hausse plus importante que prévu des emplois non agricoles le mois dernier, rapportée vendredi par le ministère du Travail dans son rapport sur l’emploi très suivi, reflète un rebond de l’emploi dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie-restauration après deux baisses mensuelles consécutives, ainsi qu’un renversement de la tendance négative observée dans le secteur de l’éducation au niveau des collectivités locales.

Le taux de chômage est resté inchangé malgré une augmentation de la population active de 683 000 personnes, ce qui renforce encore davantage les conclusions du rapport. Les marchés financiers ont renforcé leurs anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre de la banque centrale américaine.

Ces anticipations avaient été revues à la baisse après que Christopher Waller, gouverneur de la Fed , eut déclaré jeudi lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker qu’il serait enclin à plaider en faveur d’un maintien des taux inchangés si les prochaines données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes.

« Le marché du travail américain est en bonne santé à l’approche de la fin de l’année », a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM. « Ces données viennent soutenir les "faucons" de la Fed, qui s’impatientent face à l’inflation. »

Les emplois non agricoles ont bondi de 162 000 le mois dernier, soit la plus forte hausse en cinq mois, après une augmentation révisée à la hausse de 21 000 en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 56 000 emplois, après une baisse de 23 000 emplois initialement annoncée en juillet. Les chiffres de juin ont été révisés à la hausse de 11 000, pour atteindre 20 000.

Les estimations concernant les effectifs pour le mois d’août allaient d’une perte de 25 000 emplois à un gain de 121 000. La dynamique du marché du travail s’était ralentie après avoir connu une forte accélération au printemps, en partie en raison du choc des prix du pétrole et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis contre l’ Iran.

Les créations d’emplois se sont élevées en moyenne à 71 000 par mois au cours des trois mois jusqu’en août, contre une perte de 9 000 sur la même période en 2025.

L’emploi dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie-restauration a bondi de 62 000 le mois dernier, les effectifs des restaurants et des bars ayant augmenté de 59 000 postes. L’enseignement public local a créé 42 000 emplois, effaçant ainsi la baisse enregistrée le mois précédent. Dans l’ensemble, les effectifs du secteur public ont rebondi de 35 000 postes et, avec le secteur des loisirs et de l’hôtellerie-restauration, ont représenté plus de 60 % de la hausse de l’emploi.

Certains économistes ont estimé que cela suggérait que des difficultés d’ajustement des données aux fluctuations saisonnières avaient stimulé les chiffres de l’emploi en août, après avoir freiné la croissance de l’emploi en juillet.

L’emploi dans l’industrie manufacturière a progressé de 16 000 postes, tandis que le secteur de la construction en a créé 22 000. L’emploi dans le secteur de la santé a augmenté de 13 000 postes. Cette progression a toutefois été plus lente que la hausse mensuelle moyenne de 32 000 enregistrée au cours de l’année écoulée, et pourrait refléter la révocation du statut de protection temporaire (Temporary Protected Status) accordé à des centaines de milliers d’ d’immigrés haïtiens, ce qui a eu des répercussions sur leurs permis de travail.

LA DURÉE MOYENNE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL S'ALLONGE

Les effectifs des services professionnels et aux entreprises ont augmenté de 10 000. En revanche, le secteur de l’information a supprimé 23 000 emplois, tandis que le secteur des activités financières en a perdu 11 000, principalement dans la finance et l’assurance, ce que les économistes ont attribué à l’adoption de l’intelligence artificielle pour certaines fonctions. La part des secteurs faisant état d’une croissance de l’emploi est passée de 52,8 % en juillet à 55,6 %, son plus haut niveau depuis décembre 2024.La durée moyenne de la semaine de travail s’est allongée, passant de 34,3 heures en juillet à 34,4 heures, son niveau le plus élevé depuis mars 2024.

Malgré la forte hausse des effectifs et le faible taux de chômage, le marché du travail n’est pas une source d’inflation, les salaires ayant augmenté de 3,1 % au cours des douze mois clos en août, après une hausse de 3,2 % en juillet.

Les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 62 % d’une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 49 % mercredi, selon l’outil FedWatch du CME. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la Fed se situe actuellement dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois d’août, qui sera publié la semaine prochaine, déterminera si la Fed relèvera ou non ses taux.

Les actions à Wall Street étaient en baisse. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. Ils ont été poussés à la hausse par les craintes d’inflation et l’absence d’indications prospectives de la part de la Fed, ce que les économistes considèrent comme un problème pour la banque centrale.

La hausse des rendements a propulsé cette semaine le taux des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans à 6,71 %, son plus haut niveau depuis plus d’un an, selon les données publiées jeudi par l’agence de crédit immobilier Freddie Mac, ce qui pourrait affaiblir davantage un marché immobilier déjà en difficulté.

« Paradoxalement, une hausse des taux pourrait générer moins de volatilité sur les marchés qu’une nouvelle réunion au cours de laquelle les décideurs choisiraient de ne rien changer », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

L’administration Trump mène une politique de répression en matière d’immigration, par le biais d’expulsions et de révocations du statut TPS, ce qui réduit la main-d’œuvre disponible. Cela a considérablement réduit le nombre d’emplois que, selon les économistes, l’économie doit créer pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Les économistes estiment que le seuil de rentabilité se situe entre zéro et 50 000 emplois par mois.

La baisse de l’offre de main-d’œuvre, due aux départs à la retraite et à la faible croissance démographique résultant de la répression de l’immigration menée par l’administration Trump, contribue à maintenir le taux de chômage à un niveau bas.

Le taux d’activité, c’est-à-dire la proportion d’Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en recherchent un, a rebondi de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 61,6 % en août. Il est resté inférieur aux 62,1 % enregistrés en début d’année.

L’emploi des ménages a augmenté de 569 000 en août, se redressant après deux baisses mensuelles consécutives. Le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques a diminué de 414 000.

Cependant, davantage de personnes ont connu de longues périodes de chômage, le nombre de chômeurs depuis 27 semaines ou plus ayant augmenté de 159 000. La durée médiane du chômage a atteint 11,4 semaines, un niveau proche du plus haut niveau enregistré depuis quatre ans et demi, atteint en mai. Elle était en hausse par rapport aux 10,5 semaines enregistrées en juillet.

« Même si les chiffres de l’emploi issus de l’enquête auprès des ménages continuent de s’améliorer, la marge de manœuvre permettant à la participation au marché du travail de rebondir, au moins partiellement, laisse entrevoir une légère hausse du taux de chômage d’ici la fin de l’année », a déclaré Tom Porcelli, économiste en chef chez Wells Fargo.