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Les créanciers de JetBlue collaborent avec le cabinet de conseil en restructuration PJT Partners, selon le WSJ
information fournie par Reuters 24/10/2026 à 03:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de JetBlue au point 4)

Un groupe de créanciers de premier plande JetBlue Airways JBLU.O travaille avec le cabinet de conseil en restructuration PJT Partners PJT.N , a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La flambée des coûts du kérosène due à la guerre en Iran a pesé sur les marges des compagnies aériennes américaines , malgré la hausse des tarifs aériens et une demande stable pour les voyages en avion.

* L'action de la compagnie aérienne, qui a chuté de 42% cette année, est restée volatile en séance prolongée

* JetBlue est en pleine restructuration financière et opérationnelle visant à réduire ses coûts et prévoit de renforcer son offre haut de gamme

* Au 30 juin, JetBlue disposait de 1,66 milliard de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, ainsi que de 8,5 milliards de dollars de dette et d'engagements au titre des contrats de location-financement, selon ses documents réglementaires

* “JetBlue reste confiante dans sa stratégie JetForward et dans les progrès réalisés en vue d’un retour à une rentabilité durable”, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par e-mail

* PJT n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

Valeurs associées

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2,6250 USD NASDAQ -0,94%
PJT PARTNERS RG-A
141,050 USD NYSE -1,32%
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