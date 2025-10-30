Les craintes suscitées par Exxon font chuter les obligations internationales du Mozambique

L'unique obligation internationale du Mozambique a perdu plus de 3 cents sur le dollar à 85,5 cents XS2051203862=TE jeudi après un rapport du Financial Times selon lequel les dirigeants d'ExxonMobil ont annulé une rencontre avec le président du pays le jour précédent.

L'annulation du point de presse, qui devait annoncer une nouvelle impulsion pour un terminal gazier de 30 milliards de dollars, intervient alors que les analystes mettent en garde contre l'intensification de l'insurrection islamiste à proximité du projet dans le pays d'Afrique de l'Est.