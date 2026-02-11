Les craintes liées à l'IA gagnent les gestionnaires d'actifs européens

MILAN, 11 février - Les gestionnaires d'actifs européens, en particulier britanniques, plongent en Bourse mercredi, les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle (IA) se propageant à l'ensemble du secteur financier du Vieux continent, dans le sillage de leurs concurrents américains la veille.

Le compartiment des services financiers du Stoxx 600 .SXFP recule de 1,77% à 10h44 GMT, les groupes britanniques St James's Place SJP.L et Quilter QLT.L perdant 12% et 5,6% respectivement.

Les gestionnaires d'actifs italiens sont également fortement touchés, Banca Mediolanum BMED.MI et Azimut AZMT.MI reculant de 6,4% et 4,3%. A Paris, Amundi AMUN.PA et Eurazeo EURA.PA abandonnent entre 1,5% et 1,9% à la même heure.

Les plateformes de trading en ligne FlatexDEGIRO FTKn.DE et Swissquote SQN.S souffrent également, abandonnant 7,83% et 4,14%.

Le secteur européen de la technologie .SX8P recule pour sa part de 1,96%, tandis que celui des banques .SX7P perd 0,98%.

L'action LSEG LSEG.L , déjà touchée par une vague de ventes la semaine dernière qui a fait perdre près de 1.000 milliards de dollars au secteur mondial des logiciels, gagne en revanche 2,6%, alors qu'une source a déclaré à Reuters que l'investisseur activiste Elliott avait pris une participation dans le groupe de données et d'analyse, également opérateur de la Bourse de Londres.

Les craintes concernant l'impact de l'IA sur le modèle économique des entreprises restent à l'ordre du jour, et les actions des courtiers américains ont été parmi les dernières à en faire les frais mardi, après que la start-up de gestion de patrimoine Altruist a introduit des fonctions de planification fiscale basées sur cette technologie en plein essor.

Les analystes de RBC Capital Markets soulignent que la réaction des actions des gestionnaires d'actifs britanniques semble être davantage motivée par un positionnement à court terme que par un changement fondamental, et soulignent que la vague de ventes reflète principalement les baisses les plus prononcées du secteur aux États-Unis.

"Si les actions continuent d'afficher une volatilité en réponse aux développements ultérieurs (de l'IA), nous pensons que cela relancera le débat entre l'homme et la machine dans le domaine du conseil financier/de la gestion de patrimoine", ont-ils écrit dans une note.

L'IA suscite également des doutes en raison des investissements colossaux qu'elle impose à des géants de la technologie tels qu'Alphabet GOOGL.O .

(Rédigé par Danilo Masoni ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)