Les craintes de guerre commerciale dépriment les marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes ont de nouveau reculé ce jeudi, après que Donald Trump a lancé une nouvelle offensive en matière de droits de douane en ciblant le secteur automobile. L'indice CAC 40 a cédé 0,51% à 7 990,11 points et l'EuroStoxx50 0,62% à 5 378,09 points. Aux Etats-Unis, les marchés se replient également : le S&P baisse de 0,23% tandis que le Nasdaq Composite perd 0,24% vers 17h45. Grand vainqueur du jour, l'once d'or affiche un nouveau plus haut absolu à près de 3060 dollars.

Le secteur automobile - constructeurs et équipementiers - a plombé les indices européens aujourd'hui après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis.

Les Européens en quête d'apaisement

Selon le communiqué de la Maison Blanche, Donald Trump souhaite " protéger l'industrie automobile américaine, essentielle à la sécurité nationale et qui a été minée par des importations excessives menaçant la base industrielle nationale et les chaînes d'approvisionnement américaines ". Le président américain a par ailleurs menacé le Canada et l'Union européenne de " droits de douane à grande échelle, bien plus importants que ceux prévus actuellement " s'ils collaboraient " pour nuire à l'économie des États-Unis ".

Pour le ministre français de l’Économie Éric Lombard, " la seule solution pour l'UE va être à son tour d'augmenter les tarifs douaniers envers les produits américains ". La liste est en train d'être faite et s'appliquera à partir de mi-avril. " Il faut mettre fin à cette guerre des tarifs douaniers qui va mettre nos économies en difficulté ", a-t-il déclaré sur France Inter.

" Je regrette profondément la décision américaine ", a déclaré en écho la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen , ajoutant que l'Union européenne " continuera à chercher des solutions négociées " avec Washington.

Un "scénario du pire"

Stifel évoque un " scénario du pire que tout le monde attendait ". Pour Jefferies, il est difficile d'imaginer qu'une politique d'une telle ampleur ne conduise pas à un mélange de représailles et d'exemptions. Le broker rappelle que les nouveaux droits de douane impliqueraient une hausse de 7600 dollars en moyenne par voiture.

UBS prévoit que les constructeurs américains " auront clairement du mal à digérer la situation " même si Tesla et Rivian " pourraient mieux s'en sortir, car 100 % de leur production est réalisée aux États-Unis ". Côté européen Stellantis, plus forte baisse du CAC 40, et Volkswagen sont les constructeurs les plus exposés, ainsi que les constructeurs allemands haut de gamme (Porsche, BMW, Mercedes)

Dans ce contexte, les statistiques économiques ont été reléguées au second plan. Le PIB américain a progressé de 2,4% au quatrième trimestre contre 2,3% attendu. Il s'élevait à 3,1% au troisième trimestre. Le déficit de la balance commerciale est ressorti à 147,91 milliards de dollars en février contre un consensus de 134,60 milliards de dollars, après 155,57 milliards de dollars en janvier.

Hors secteur automobile, Trigano a fini en tant que lanterne rouge du SBF120 en raison de perspectives financières dégradées. Air France KLM a également décliné après sa dégradation par Deutsche Bank