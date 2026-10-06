Les craintes d'une contagion sur le marché obligataire français ébranlent l'euro

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* L'euro atteint son plus bas niveau depuis 17 mois, sous la barre des 1,12 dollar, avec une baisse de plus de 4 % depuis le début de l'année

* L'écart de rendement entre la France et l'Allemagne est proche de son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro; l'écart de rendement des obligations italiennes s'élargit également

* L'euro pourrait encore baisser, selon les analystes

(Mise à jour de l'article du 5 octobre avec un graphique)

par Dhara Ranasinghe et Alun John

La chute de l'euro est le dernier signal d'alarme pour les décideurs politiques, confrontés à une flambée des coûts d'emprunt français qui commence à se répercuter sur l'ensemble de la zone euro.

Lundi, l’euro a atteint son plus bas niveau depuis 17 mois, passant sous la barre des 1,12 dollar EUR=EBS , et s’est effondré face à la livre sterling EURGBP= , au franc suisse

EURCHF= et au yen japonais EURJPY-R .

La France est au cœur des inquiétudes des marchés européens.

Le gouvernement français cherche à faire adopter un budget 2027 impopulaire afin de réduire son déficit et de contenir son endettement, qui a atteint un niveau record, un défi de taille dans un parlement profondément divisé alors que les factions politiques se positionnent en vue de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Les investisseurs, peu enclins à prendre des risques, se débarrassent massivement des obligations françaises tout en achetant des titres d’État allemands, considérés comme sûrs.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d'État françaises plutôt qu'allemandes atteignant désormais son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro de 2010-2012, les marchés des changes craignent une contagion.

L’enjeu est une croissance économique fragile dans une zone euro secouée par l’incertitude politique. Le parti du chancelier Friedrich Merz a subi le mois dernier la pire défaite électorale régionale de l’Allemagne d’après-guerre. Et lundi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a convoqué des élections anticipées . L’Italie tiendra également des élections l’année prochaine.

Alors que l’inflation est déjà en hausse en raison de la flambée des coûts énergétiques et que la hausse des rendements augmente les coûts d’emprunt des ménages et des entreprises, un nouvel affaiblissement de l’euro pourrait placer la Banque centrale européenne dans une situation délicate, tiraillée entre la lutte contre l’inflation et la nécessité d’apaiser les marchés obligataires.

L'écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes à 10 ans DE10FR10=RR a connu la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis des décennies, tandis que l'écart entre les rendements italiens et allemands a atteint près de 130 points de base (bps), enregistrant sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la crise du COVID-19. DE10IT10=RR

« La vague de ventes d’obligations se traduit par des fluctuations plus marquées sur tout ce qui est perçu, de quelque manière que ce soit, comme plus vulnérable, ce qui a entraîné une vague de ventes de l’euro qui s’est amplifiée », a déclaré Kit Juckes, stratège en chef des devises chez Société Générale.

« Les facteurs qui ont maintenu la parité euro/dollar au-dessus de niveaux clés tout au long de l’été… Je pense qu’ils ont disparu », a-t-il ajouté, faisant référence aux hypothèses antérieures d’un choc énergétique de courte durée et d’une volonté des États-Unis d’affaiblir le dollar.

UNE NOUVELLE DIMENSION À LA FAIBLESSE DE L’EURO

Si l’euro se maintient confortablement au-dessus des plus bas niveaux atteints en 20 ans en 2022, lorsque l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait déclenché une crise énergétique, les mouvements sur le marché obligataire ajoutent une nouvelle dimension à la faiblesse de l’euro.

Selon les estimations des stratèges de change de BofA, chaque élargissement supplémentaire de 10 points de base du spread français par rapport à l’Allemagne serait associé à une baisse de 0,4 % de la parité euro/dollar.

« La réaction typique est la plupart du temps proche de zéro, mais (l’impact des écarts) peut augmenter considérablement en période de tension aiguë », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

« Les écarts n’ont pas d’importance pour la devise tant qu’ils ne sont pas la seule chose qui compte », ont-ils ajouté, précisant que l’impact sur l’euro s’accentue lorsqu’un événement de risque fait baisser les rendements allemands, mais augmente ceux des autres pays de la zone euro.

Ce fut le cas la semaine dernière, lorsque le rendement des Bunds allemands a chuté de près de 17 points de base, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2024 DE10YT=RR .

« Le cours de l’euro face au dollar est généralement davantage influencé par le dollar, mais cette fois-ci, l’Europe a également un impact », a déclaré Andreas König, responsable des opérations de change mondiales chez Amundi Asset Management.

« Il faut remonter un peu dans le temps pour retrouver la dernière fois où l’actualité européenne a fait bouger l’euro », a-t-il ajouté.

M. König ne prévoyait pas de renversement de tendance à moyen terme et maintenait une position surpondérée sur le dollar compte tenu des perspectives de croissance et de taux aux États-Unis.

Les données de la CFTC sur les positions montrent que les traders tablent sur une baisse de l’euro, une opinion qui se reflète également dans les options sur devises.

Les « risk reversals » de l’euro à trois mois EUR3MRR= , qui reflètent la différence entre le coût d’une option d’achat de l’euro et celui d’une option de vente, ont chuté vendredi à leur niveau le plus baissier depuis 2024.

Selon les analystes, l’euro pourrait tester le seuil des 1,10 dollar, tandis que M. Juckes, de la Société Générale, a également souligné la vulnérabilité de l’euro face à des devises telles que le yen et le franc suisse. L’euro a chuté de près de 4 % face au yen en septembre.

La chute de la monnaie, conjuguée aux tensions sur le marché obligataire, a relancé les discussions sur les moyens dont disposent les décideurs politiques pour stabiliser les marchés, en particulier si l’élection présidentielle française de 2027 venait à aggraver la situation.

L’« Instrument de protection de la transmission » de la BCE lui permet d’acheter un nombre illimité d’obligations d’un pays confronté à un resserrement « injustifié et désordonné » de ses conditions de financement.

Pour l’instant, la croissance, bien que faible, s’est raffermie.

L’activité des entreprises de la zone euro a progressé en septembre à son rythme le plus rapide depuis près de trois ans et demi, selon les données de S&P Global. La capacité des banques, principaux bailleurs de fonds des entreprises de la région, à continuer d’accorder des prêts à leurs économies est également au centre des préoccupations.

« Si le risque de contagion budgétaire en Europe n’est pas maîtrisé, je peux imaginer que le cours de l’euro face au dollar baisse, même s’il était déjà légèrement sous-évalué », a déclaré Stephen Jen, directeur général et co-directeur des investissements chez Eurizon SLJ Asset Management.

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