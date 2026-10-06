 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lycéens: pour Bregeon, Parcoursup est un "totem" mais "fonctionne"
information fournie par AFP 06/10/2026 à 09:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Le site web de Parcoursup, le 15 janvier 2025 à Paris ( AFP / Anna KURTH )

Le site web de Parcoursup, le 15 janvier 2025 à Paris ( AFP / Anna KURTH )

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a défendu mardi le système d'orientation post-bac Parcoursup qui "fonctionne", y voyant un "totem utilisé par certains responsables politiques" en pleine accélération du mouvement lycéen.

"Le totem de Parcoursup utilisé par certains responsables politiques est un leurre", a estimé la ministre sur France 2, alors que Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin ou Dominique de Villepin demandent la suppression de cette plateforme, au cœur des revendications lycéennes.

"Parcoursup mérite peut-être certaines améliorations et je crois qu'il ne faut pas balayer la crainte que ça peut susciter chez certains élèves, mais c'est un système qui fonctionne", a développé Maud Bregeon.

Elle a ajouté que ce système, créé en 2018, avait été mis en place "pour de bonnes raisons" mais que ça n'empêchait "pas de travailler, je le redis, à la question de l'orientation, notamment de l'accompagnement des élèves".

Le supprimer serait selon elle "une solution de facilité".

Obligatoire pour tous les lycéens qui veulent candidater à une formation dans l'enseignement supérieur, Parcoursup s'apparente selon ses détracteurs à un processus de sélection.

Il est aussi accusé de manquer de transparence et de rater sa cible: en juillet dernier, environ 130.000 élèves étaient sans affectation à l'issue de la phase principale. La phase complémentaire est toujours en cours.

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a reconnu de son côté sur RMC-BFMTV "l'absence d'accompagnement, le caractère chaotique de Parcoursup", comprenant que ça "peut inquiéter".

Le mouvement lycéen qui a commencé mi-septembre entame mardi son "Acte III". Des milliers de jeunes sont attendus aux manifestations organisées dans toute la France, avec le soutien d'une intersyndicale de l’Éducation nationale (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud et Solidaires) qui a appelé à descendre dans la rue à leurs côtés, mais aussi des étudiants et de plusieurs partis politiques.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:29

    Qui osera faire une réforme qui rétablit une sélection réelle. Un bac qui ouvre l'accès à l'université ne peut pas afficher 95% de réussite. Cela rendra à Parcoursup son véritable rôle d'orientation en fonction des aspirations et des compétences validées. Aujourd'hui cet outil est détourné en filtre de sélection, ce qui le rend illisible et frustrant : "J'ai le bac et on ne me veut pas" Oui, cher postulant mais ton niveau lamentable te disqualifie.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank