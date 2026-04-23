Les coûts hebdomadaires de Hapag-Lloyd augmentent de 50 millions de dollars en raison de la guerre en Iran

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La guerre en Iran a augmenté les coûts hebdomadaires du groupe maritime allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE d'environ 50 millions de dollars, principalement pour le carburant de soute, a déclaré jeudi le directeur général du groupe, Rolf Habben Jansen, conformément aux estimations précédentes.