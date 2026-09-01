Les coûts d'emprunt des États repartent à la hausse, accentuant la pression sur les décideurs politiques mondiaux

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(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire)

* Les rendements des obligations d'État européennes à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie

* La hausse des rendements des obligations d'État japonaises pourrait dissuader les Japonais d'investir à l'étranger

* Les rendements réels font grimper les coûts d'emprunt aux États-Unis

par Kevin Buckland, Alun John, Rae Wee et Laura Matthews

TOKYO/LONDRES/SINGAPOUR/NEW YORK, 1er septembre (Reuters) -L a vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s’est intensifiée mardi, reflétant les craintes des investisseurs face à l’inflation et aux niveaux d’endettement public, qui risquent d’infliger de nouvelles souffrances aux consommateurs et aux entreprises.

Le taux japonais à 10 ans a atteint 3% pour la première fois depuis 1996, alors que la chute des cours des obligations a fait grimper les taux dans les principales économies mondiales. Les taux ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans en Allemagne et leur plus haut niveau depuis 2008 au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le taux à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 3,8 points de base pour s’établir à 4,796%, se rapprochant ainsi de son plus haut niveau depuis 2023.

Certaines des principales économies mondiales, notamment les États-Unis, ont fortement accru leur endettement ces dernières années en recourant à des dépenses déficitaires, la dette américaine atteignant 40 000 milliards de dollars — une évolution que les investisseurs jugent probablement structurelle plutôt qu’épisodique et à laquelle il sera difficile de remédier sans faire des choix difficiles au niveau national. Par ailleurs, les conflits, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine à ceux du Moyen-Orient , ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz, accentuant ainsi la pression sur les taux d’intérêt et le coût de la vie.

“Il s’agit probablement avant tout d’un phénomène propre aux États-Unis, même si les tendances mondiales l’amplifient”, a déclaré David Krakauer, vice-président chargé de la gestion de portefeuille chez Mercer Advisors.

“Les principaux facteurs sont essentiellement nationaux: le financement du déficit, le coût du service d’une dette croissante et l’évolution de la dynamique des adjudications du Trésor”, dans lesquelles des acheteurs sensibles aux prix, tels que les fonds spéculatifs et d’autres entreprises privées, ont en partie supplanté les acheteurs officiels insensibles aux prix, comme les banques centrales.

Les gouvernements sont inquiets. Le Trésor américain est intervenu sur les marchés le mois dernier afin de limiter la hausse des coûts d’emprunt, qui peut se répercuter sur les taux d’intérêt des prêts, qu’il s’agisse des crédits immobiliers des ménages ou des prêts aux entreprises. Les rendements des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR sont proches de leur plus haut niveau depuis 19 ans.

Une avalanche de ventes d’obligations émanant de grandes entreprises technologiques, qui lèvent agressivement des fonds pour financer le boom de l’IA , accentue la pression sur les obligations, tout comme la décision du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, de limiter ses communications avec les marchés, ont indiqué les investisseurs.

“Lorsque la destination n’est pas claire, il est rationnel de se repositionner”, a déclaré M. Krakauer. “Ainsi, une partie de ce que l’on observe au niveau des rendements à long terme reflète probablement le fait que les marchés anticipent un éventail plus large de scénarios concernant la Fed plutôt qu’une trajectoire unique.”

LES DIFFICULTÉS DU MARCHÉ OBLIGATAIRE

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INFLATION, INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES

L’ampleur de ce changement mondial est soulignée par la hausse des rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans à 3% pour la première fois en 30 ans, un phénomène considéré comme pratiquement impensable jusqu’à récemment, après plus d’une décennie d’achats massifs de dette par les banques centrales qui avaient maintenu les taux artificiellement bas.

“L’impasse au Moyen-Orient risque de faire grimper les prix de l’énergie. … Parallèlement, peu de mesures ont été prises pour réduire les déficits budgétaires dans ces deux économies”, a déclaré Tai Hui, stratège en chef des marchés pour la région Asie-Pacifique chez JPMorgan Asset Management, à propos de l’évolution des taux américains et japonais.

Le Brent a progressé de près de 2% pour dépasser les 92 dollars le baril LCOc1 mardi, et les prix du gaz naturel en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, après que les États-Unis et l’Iran se sont livrés lundi à leur premier échange d’attaques directes depuis un mois. O/R NG/EU

FIN D’UNE ÉPOQUE? SANS AUCUN DOUTE

Pour le Japon en particulier, la hausse des taux d’intérêt augmente le coût du service de la dette, la plus importante des pays développés, à un moment où la Première ministre Sanae Takaichi prévoit des investissements ambitieux.

Les taux des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2025, à 4,798%, tandis que le taux à 30 ans s’établissait à 5,27%, soit à seulement 6 points de base du niveau enregistré avant l’intervention d’août. US/

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, affirme que les inquiétudes liées à la hausse de la dette et des rendements ne tiennent pas compte de la vigueur de l’économie américaine.

Le rendement allemand à 10 ans s'établissait à 3,35%, son plus haut niveau depuis 2011, DE10YT=RR , alors que les données indiquaient que l'inflation de la zone euro avait dépassé les 3% en août, renforçant les anticipations d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne en septembre, tandis que le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR s'élevait à 5,25%, son plus haut niveau depuis 2008. GVD/EUR

Les rendements britanniques et de la zone euro ont atteint de nouveaux sommets depuis plus de dix ans, la crise au Moyen-Orient ayant attisé les pressions sur les prix à l'échelle mondiale, ce qui a incité les marchés à parier sur une hausse prochaine des taux d'intérêt par les banques centrales.

LES RENDEMENTS RÉELS, UN FACTEUR DÉTERMINANT

Les analystes ont relevé plusieurs facteurs à l’œuvre dans la hausse des coûts d’emprunt à l’échelle mondiale.

“En Europe et au Royaume-Uni, cela s’explique davantage par des anticipations d’inflation accrues, tandis qu’aux États-Unis, la hausse des rendements à long terme reste davantage tirée par des rendements réels plus élevés, même si les anticipations d’inflation ont également légèrement augmenté”, a déclaré Frances Cheung, responsable de la stratégie de change et de taux chez OCBC.

Les rendements réels correspondent aux rendements qu’un investisseur obligataire exige au-delà de l’inflation; ils constituent un indicateur des coûts réels d’emprunt pour les gouvernements et les entreprises, et peuvent être influencés par plusieurs facteurs, notamment la croissance économique à long terme.

M. Bessent a également minimisé les inquiétudes concernant le marché obligataire lors d’une interview accordée dimanche à Reuters , affirmant que l’effet de la hausse des prix de l’énergie s’estomperait.

Michiel Tukker, analyste senior spécialisé dans les taux chez ING, a déclaré que la croissance économique, combinée à des déficits plus élevés et à des ventes d'obligations, faisait grimper les rendements réels.

“Il n’y a pas de redressement facile… et si vous demandez qui prendra le contre-pied de cette position (c’est-à-dire parier sur une baisse des rendements), c’est difficile à imaginer”, a-t-il déclaré.

Et cette dynamique mondiale peut s'autoalimenter, car la hausse des rendements sur un marché peut entraîner leur hausse ailleurs.

Les rendements australiens à 10 ans AU10YT=RR ont enregistré mardi leur plus forte hausse en cinq mois, en partie en raison des craintes que la hausse des rendements des obligations d’État japonaises (JGB) n’entraîne une baisse du nombre d’acheteurs japonais de dette australienne. AUD/

De nouvelles hausses des rendements japonais pourraient entraîner une réallocation progressive vers les actifs japonais, a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities.

“Il s’agit d’un véritable changement de régime. Les obligations d’État japonaises (JGB) ont longtemps servi de point d’ancrage au marché mondial des titres à revenu fixe”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, la situation s’est inversée.”