Les courtiers sont optimistes quant à l'opération HG Energy d'Antero, la vente de l'Utica devrait renforcer son envergure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions d'Antero Resources AR.N et d'Antero Midstream AM.N sont restées stables sur le marché pré-boursier mardi après qu'AR a acquis les actifs de HG Energy pour 2,8 milliards de dollars et qu'AM a acquis les actifs midstream de HG pour 1,1 milliard de dollars

** AR prévoit également de vendre ses actifs en amont de l'Ohio Utica pour 800 millions de dollars et ses actifs intermédiaires pour 400 millions de dollars à Infinity Natural Resources INR.N et Northern Oil & Gas NOG.N .

L'ACCORD SUR LE GAZ PRÉVOIT UNE RATIONALISATION DU PORTEFEUILLE ET UNE AUGMENTATION DE LA VALEUR

** Les analystes de Morningstar (les actions restent notées deux étoiles) augmentent l'estimation de la juste valeur d'AR de 25 $ à 26 $, citant l'attrait de l'opération HG Energy sur le flux de trésorerie disponible et la valeur de l'actif net

** L'achat au comptant préserve la cote de crédit d'AR en évitant le marché obligataire ** TD Cowen (PT: 46 $) considère que l'opération est extrêmement positive pour AR, car elle restera sous-endettée tandis que le flux de trésorerie disponible s'améliorera de 39 % en 2027 selon les prix du strip

** Les actifs offrent un certain nombre de synergies logiques et adjacentes, et l'évaluation semble désormais plus intéressante à 3,9x l'EBITDAX de 2027 contre 4,5x pour les pairs

** Enverus Intelligence affirme que les transactions ont une logique stratégique claire, permettant à AR de consolider sa position principale dans le Marcellus et d'ajouter plus de 400 sites, tout en cédant les actifs de l'Ohio Utica pour rationaliser son portefeuille