Les courtiers d'assurance américains restent stables après avoir chuté en raison des risques de perturbation de l'IA

10 février - * Les actions des principaux courtiers et souscripteurs d'assurance américains sont stables dans les échanges avant bourse après la chute de lundi sur les craintes de perturbation de l'IA dans le secteur

** La plateforme d'assurance en ligne Insurify a lancé un outil de comparaison alimenté par l'IA et basé sur ChatGPT, ce qui a provoqué une chute de 3,9 % de l'indice d'assurance S&P 500 .SPXIN lundi; les actions des courtiers d'assurance Willis Tower Watson WTW.O et Arthut J Gallagher ont clôturé en baisse de 12,1 % et de 9,8 %, respectivement

** La plupart des actions des compagnies d'assurance américaines sont restées stables mardi, tandis que les actions des compagnies d'assurance européennes ont chuté

** "Nous pensons qu'une véritable perturbation devrait prendre un certain temps - au moins 24 mois", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, ajoutant que la chute des prix des actions est peut-être exagérée, en particulier compte tenu des baisses récentes

** Morningstar indique que les clients commerciaux seront probablement prudents quant à l'adoption de nouveaux outils d'IA tant qu'ils n'auront pas prouvé leur fiabilité sur une longue période, ce qui rendra difficile l'obtention d'une traction significative de ces solutions dans un avenir proche

** Piper Sandler estime qu'il s'agit d'une "opportunité d'achat potentielle pour les courtiers en assurance"

** L'IA rendra le processus plus facile et moins cher pour les consommateurs, mais ne modifiera pas de manière significative la part de marché étant donné la maturité du marché, la réglementation et les préférences existantes des clients, ajoute Piper

**.SPXIN en baisse de ~5% depuis le début de l'année