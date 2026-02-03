Les courtiers américains pourraient facturer des frais aux gestionnaires d'ETF, alors que les transactions sans commission font des ravages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddarth S

Les sociétés de courtage et les dépositaires américains pourraient demander des frais de distribution aux gestionnaires de fonds négociés en bourse, a déclaré J.P. Morgan, marquant ainsi un possible changement crucial dans le marché des ETF du pays, qui pèse 13 500 milliards de dollars.

Au cours de la dernière décennie, le marché américain a vu l'essor de nouvelles entreprises fintech qui ont introduit le trading sans commission, perturbant les modèles d'affaires établis à Wall Street.

Des plateformes telles que Robinhood HOOD.O ont attiré des millions d'investisseurs particuliers grâce à des frais de transactions nuls et à des applications mobiles simples, détournant les clients et le volume de transactions des maisons de courtage traditionnelles.

Pour lutter contre le changement de paysage concurrentiel, les acteurs traditionnels tels que Fidelity et Charles Schwab

SCHW.N ont fait la course pour gagner des clients en réduisant les commissions de transactions jusqu'à zéro dollar pour les fonds négociés en bourse.

Mais ces réductions ont commencé à peser sur les revenus, car les investisseurs passent en grand nombre des fonds communs de placement aux fonds négociés en bourse. Cela pourrait inciter les courtiers à facturer des frais de distribution pour tenter de récupérer les revenus perdus en raison des commissions nulles et de l'abandon des fonds communs de placement.

J.P. Morgan estime que les frais de gestion des ETF aux États-Unis s'élèvent à 21 milliards de dollars, les courtiers visant 10 à 20 % du total des ratios de dépenses - le coût annuel de gestion d'un fonds - ce qui implique 2 à 4 milliards de dollars par an de nouveaux coûts de distribution.

"Il s'agit d'une initiative importante pour les intermédiaires financiers, car la migration des actifs des fonds communs de placement vers les ETF a été une transition coûteuse après la migration vers des commissions de transactions à 0 $ au cours des dix dernières années", a déclaré J.P. Morgan dans une note lundi.

"Nous constatons également un sentiment d'urgence accru chez les dépositaires et les courtiers, compte tenu de la possibilité d'une modification des règles de la SEC pour accélérer la transition en franchise d'impôt des fonds vers les ETF."

Si les plus grands gestionnaires d'ETF cotés en bourse, notamment BlackRock BLK.N , Invesco IVZ.N , Franklin et Janus, sont tous susceptibles de voir leurs frais de distribution augmenter, l'impact devrait être inégal, selon J.P. Morgan.

Les grands acteurs tels que BlackRock et Vanguard pourraient être mieux positionnés pour négocier les frais, tandis que les gestionnaires de taille moyenne comme Invesco pourraient être soumis à une pression plus forte.