Les cours du pétrole s'effondrent à nouveau suite à l'accord entre les États-Unis et l'Iran ; le S&P 500 recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX grimpe rapidement dans le classement des entreprises les plus valorisées au monde

* La Banque du Japon vote à 7 contre 1 en faveur d'une hausse de son taux directeur à 1 %

* Nvidia émet 25 milliards de dollars d'obligations

(Mise à jour avec les cours de clôture des marchés américains) par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 5 % mardi, prolongeant ainsi les baisses enregistrées cette semaine, dans l'espoir qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre d' au Moyen-Orient permette au pétrole de circuler librement dans le détroit d'Ormuz, tandis que les valeurs technologiques ont pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Les premiers détails de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran ont commencé à émerger , le président américain Donald Trump affirmant qu’il exclurait toute arme de nucléaire pour Téhéran et un responsable américain précisant qu’il permettrait à l’Iran de vendre du pétrole dès sa signature.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,21 dollars, soit 5,1 %, pour clôturer à 78,96 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a perdu 4,70 dollars, soit 5,8 %, à 76,05 dollars.

SpaceX SPCX.O a dépassé en un clin d’œil la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O et a brièvement devancé celle de Microsoft MSFT.O , grimpant rapidement dans le classement des entreprises les plus valorisées au monde lors d’une journée boursière mouvementée, alimentée par une activité frénétique sur les contrats d’options de la société récemment cotés. SpaceX, dont les actions ont été introduites vendredi au Nasdaq, a enregistré une hausse de 4,8 % sur la journée.

« Tout repose encore vraiment sur l’exubérance suscitée par SpaceX et sur ce que SpaceX peut entraîner dans son sillage au Nasdaq », a déclaré Bruce Zaro, directeur général chez Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts.

Les valeurs technologiques pourraient avoir du mal à maintenir leur élan , les résultats du deuxième trimestre aux États-Unis n’étant attendus que dans plusieurs semaines, a-t-il ajouté.

Nvidia NVDA.O , le fabricant de puces d’IA le plus valorisé au monde, a surpris les investisseurs en levant 25 milliards de dollars sur les marchés obligataires. La société a indiqué que ces fonds seraient utilisés à des fins générales et que cette émission visait à établir une référence de liquidité pour de futures émissions. L’action Nvidia a reculé de 2,4 %.

Les investisseurs se sont également montrés prudents à la veille de la mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale prévue mercredi après-midi, certains craignant que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, n’adopte un ton plus belliciste lors de sa première réunion.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés entre 3,50 % et 3,75 % et pourrait supprimer sa position accommodante de sa déclaration de politique monétaire.

LE DOW EN HAUSSE Alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse, le Dow a enregistré un nouveau record de clôture pour la deuxième journée consécutive.

L' .SPLRCT , du secteur technologique, a mené la baisse au sein du S&P 500, tandis que l' .SPSY , du secteur financier, a été en tête des hausses. Un indice des semi-conducteurs .SOX a chuté de 5,7 %.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 328,64 points, soit 0,64 %, pour atteindre 51 999,67, le S&P 500 .SPX a reculé de 42,94 points, soit 0,57 %, à 7 511,35 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 307,60 points, soit 1,15 %, à 26 376,34.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 2,98 points, soit 0,26 %, pour s'établir à 1 128,30.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,25 % et a atteint un nouveau record de clôture. Sur le marché des changes, le dollar a reculé dans un contexte d’optimisme persistant concernant un accord de paix avec l’Iran.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,14 % à 99,55, tandis que l'euro

EUR= s'est apprécié de 0,16 % à 1,1609 $.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,06 % face au billet vert, à 160,43 yens pour un dollar, après que la Banque du Japon a relevé, comme prévu, son taux directeur de 25 points de base, le portant à 1 %, son plus haut niveau depuis 1995.

La Banque de réserve d’Australie , quant à elle, a maintenu ses taux inchangés à 4,35 % à l’issue d’une décision unanime, sa première pause cette année, alors même que l’inflation reste élevée. Le dollar australien AUD= est resté pratiquement inchangé à 0,707 $.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a finalement reculé de 4,5 points de base à 4,424 %. L’adjudication de 13 milliards de dollars de bons à 20 ans a été couronnée de succès, et les rendements à 20 ans, qui avaient atteint un pic à 4,938 % au cours de la séance, s’établissaient à 4,93 %. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,59 % à 4 331,14 dollars l'once.