Les cours du pétrole reculent de 5 % et atteignent leur plus bas niveau depuis trois mois, portés par l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz

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* Le Brent a perdu 4,25 dollars pour s'établir à 78,92 dollars le baril, tandis que le WTI a reculé de 4,80 dollars pour atteindre 75,95 dollars

* Selon un article du Wall Street Journal, les États-Unis autoriseraient l'Iran à vendre immédiatement du pétrole et du carburant

* Cet accord provisoire permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole

(Ajout des derniers cours) par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont chuté d'environ 5 % mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, les opérateurs espérant que les États-Unis et l'Iran s'accorderaient pour mettre fin à la guerre et permettre la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz.

Les cours, qui avaient déjà baissé d’environ 4 % mardi matin, ont accentué leurs pertes à la suite d’un article du Wall Street Journal indiquant que les États-Unis autoriseraient l’Iran à commencer immédiatement à vendre du pétrole et du carburant dans le cadre du protocole d’accord.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,25 dollars, soit 5,1 %, à 78,92 dollars le baril à 12 h 02 (heure de l’Est) (16 h 02 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a reculé de 4,80 dollars, soit 5,9 %, à 75,95 dollars.

Cette baisse a placé le Brent en passe d’enregistrer sa plus faible clôture depuis le 2 mars et l’a maintenu en territoire de survente technique pour la troisième journée consécutive, une première depuis octobre 2025. Le WTI était quant à lui en passe d’enregistrer sa plus faible clôture depuis le 4 mars.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran a débuté le 28 février. Le 27 février, le Brent avait clôturé à 72,48 dollars le baril et le WTI à 67,02 dollars.

Lundi, les cours du pétrole ont chuté de près de 5 % après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre américano-israélienne avec l’Iran. Mardi, Trump a déclaré que le texte serait rendu public prochainement.

Pourtant, des doutes ont continué de planer autour de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre. Les experts ont averti que le transport maritime et les exportations d’énergie pourraient mettre des semaines à se redresser.

« Pour l’instant, on accorde une grande confiance au succès de ce plan, sans trop se soucier des questions épineuses telles que les compensations financières, les sanctions et surtout un accord nucléaire satisfaisant, qui était en grande partie à l’origine de la guerre », ont déclaré dans une note les analystes du cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates.

L’accord provisoire prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur première attaque contre l’Iran. Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit avant la guerre.

Après l’annonce lundi de cet accord préliminaire, les banques d’investissement , notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citi, ont revu à la baisse leurs prévisions concernant le prix du pétrole.

DANS LE MONDE

Parmi les autres facteurs pesant sur les cours du pétrole figuraient les inquiétudes concernant l’économie chinoise, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, ainsi que les appels des États-Unis en faveur de la paix entre la Russie et l’Ukraine.

En Chine , la deuxième économie mondiale a affiché des disparités croissantes en mai.

Donald Trump a déclaré que la Russie devrait faire la paix avec l’Ukraine , et qu’il s’efforcerait d’y contribuer, après que les dirigeants du G7 ont rencontré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Un règlement de la guerre en Ukraine pourrait entraîner la levée de certaines sanctions contre la Russie, ce qui permettrait à Moscou d’exporter davantage de pétrole. Selon les données énergétiques américaines, la Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut en 2025, derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Aux États-Unis, la plupart des courtiers internationaux parient que la Réserve fédérale maintiendra ses taux d’intérêt inchangés jusqu’à la fin de l’année 2026, contredisant ainsi les prévisions de deux baisses de taux formulées en début d’année, alors que les décideurs politiques doivent composer avec des risques d’inflation élevés et un marché du travail résilient.

La Banque du Japon a relevé mardi ses taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans.

La hausse des taux d’intérêt entraîne une augmentation des coûts pour les consommateurs, ce qui peut freiner la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

En mai, le volume de pétrole brut traité en Chine a chuté de 9,1 % par rapport à l’année précédente, atteignant son plus bas niveau depuis près de quatre ans.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS:

Le marché pétrolier attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi en fin de journée par l’American Petroleum Institute, un groupe professionnel, puis mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estiment que les entreprises énergétiques ont prélevé 4,5 millions de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine qui s’est terminée le 12 juin.

Si ces estimations s’avèrent exactes, ce serait la première fois depuis janvier 2025 que les entreprises énergétiques prélèveraient du brut de leurs stocks pendant huit semaines consécutives. À titre de comparaison, on notait une baisse de 11,5 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et une baisse moyenne de 2,3 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S API/S

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