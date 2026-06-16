Les cours du pétrole reculent de 4 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis trois mois, dans l'espoir qu'un accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran permette la réouverture du détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des derniers cours, modification du lieu de publication: New York)

* Le Brent a perdu 3,29 $ pour s'établir à 79,88 $ le baril, tandis que le WTI a reculé de 3,82 $ à 76,93 $

* Un accord provisoire permettrait de rouvrir le détroit d’Ormuz, par lequel transitent 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole

* Les analystes estiment que les entreprises américaines ont prélevé 4,5 millions de barils de brut de leurs stocks la semaine dernière

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont chuté d'environ 4 % mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, dans l'espoir que les États-Unis et l'Iran s'accordent pour mettre fin au conflit et permettre au pétrole de transiter par le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,29 $, soit 4 %, à 79,88 $ le baril à 10 h 48 (heure de l'Est) (14 h 48 GMT), tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a reculé de 3,82 $, soit 4,7 %, à 76,93 $.

Cette baisse a mis le Brent en passe d’enregistrer sa plus faible clôture depuis le 2 mars et l’a maintenu en territoire de survente technique pour un troisième jour consécutif, une première depuis octobre 2025. Le WTI était quant à lui en passe d’enregistrer sa plus faible clôture depuis le 4 mars.

Avant le début de la guerre avec l’Iran, le 28 février, les deux références du brut se négociaient entre 65 et 70 dollars le baril. Les cours du pétrole ont chuté de près de 5 % lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre américano-israélienne avec l’Iran.

Des doutes ont toutefois surgi mardi concernant cet accord provisoire, certains avertissant que le trafic maritime et les exportations d’énergie pourraient mettre des semaines à se rétablir et que les détails de l’accord n’avaient pas encore été rendus publics. Cet accord provisoire prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur première attaque contre l’Iran. Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit avant la guerre. Cet accord préliminaire a incité les banques d’investissement , notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citi, à revoir à la baisse leurs prévisions concernant le prix du pétrole.

"Même dans le meilleur des cas — à savoir une réouverture durable du détroit d’Ormuz —, il faudra probablement un certain temps avant que le trafic maritime, et donc les exportations d’énergie de la région du Golfe, ne reviennent à la normale", ont déclaré les analystes de la Commerzbank dans une note.

DANS LE MONDE

Parmi les autres facteurs pesant sur les cours du pétrole figuraient les inquiétudes concernant l’économie chinoise, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, ainsi que les appels des États-Unis en faveur de la paix entre la Russie et l’Ukraine. En Chine , la deuxième économie mondiale a affiché des disparités croissantes en mai. Donald Trump a déclaré que la Russie devrait faire la paix avec l’Ukraine , et qu’il tenterait d’y contribuer, après que les dirigeants du G7 ont rencontré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Un règlement de la guerre en Ukraine pourrait entraîner la levée de certaines sanctions contre la Russie, ce qui permettrait à Moscou d’exporter davantage de pétrole. Selon les données énergétiques américaines, la Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut en 2025, derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite. Aux États-Unis, la plupart des courtiers internationaux parient que la Réserve fédérale maintiendra ses taux d’intérêt inchangés jusqu’à la fin de l’année 2026, contredisant ainsi les prévisions de deux baisses de taux formulées en début d’année, alors que les décideurs politiques doivent composer avec des risques d’inflation élevés et un marché du travail résilient. La Banque du Japon a relevé mardi ses taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans.

Les banques centrales telles que la Fed et la Banque du Japon utilisent les taux d’intérêt pour contrôler l’inflation. Des taux d’intérêt plus élevés font augmenter les coûts pour les consommateurs, ce qui peut freiner la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

En mai, le volume de traitement du pétrole brut en Chine a chuté de 9,1 % par rapport à l’année précédente, atteignant son plus bas niveau depuis près de quatre ans.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Le marché pétrolier attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi par l’American Petroleum Institute (API) et mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estiment que les entreprises énergétiques ont prélevé 4,5 millions de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine qui s’est terminée le 12 juin.

Si ces estimations s’avèrent exactes, ce serait la première fois depuis janvier 2025 que les entreprises du secteur de l’énergie prélèveraient du brut de leurs stocks pendant huit semaines consécutives. À titre de comparaison, on avait enregistré une baisse de 11,5 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et une baisse moyenne de 2,3 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S API/S ENERGYUSA ENERGYAPI