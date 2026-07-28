Les cours du pétrole reculent de 1 % alors que les investisseurs évaluent la suspension des frappes américaines contre l'Iran

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* Les contrats à terme sur le pétrole brut reculent de 1 %, atteignant leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine

* Les États-Unis mènent des “ bonnes discussions ” avec l'Iran, déclare le président Trump

* Les exportations de pétrole brut et de produits raffinés via le détroit d'Ormuz ont baissé de 50 % sur la semaine, selon Barclays

(Mise à jour avec les cours du Brent, les commentaires des analystes et le contexte tout au long de l'article) par Ishaan Arora

Les cours du pétrole ont reculé de 1 % mardi, les acteurs du marché continuant d'évaluer la suspension des frappes américaines contre l'Iran, qui a ravivé l'espoir d'une solution diplomatique au conflit et d'une normalisation des flux énergétiques au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 0,54 $, soit 0,6 %, à 87,82 $ à 00h46 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'établissait à 81,95 $ le baril, en baisse de 0,66 $, soit 0,8 %.

Les deux contrats avaient chuté de 1 % plus tôt dans la séance, atteignant leur plus bas niveau depuis plus d’une semaine.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis menaient “ de bonnes discussions ” avec l’Iran et qu’il y avait une chance de parvenir à une résolution. Il a toutefois précisé que les frappes américaines reprendraient si les négociations échouaient, tandis que l’Iran a publié des commentaires similaires concernant des représailles.

“ Pour l’instant, le soulagement suscité par la découverte d’une issue a apaisé la tension sur les prix et atténué les inquiétudes concernant les attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes. Toutefois, la situation reste très instable ”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, dans une note adressée à ses clients.

Afrah al-Zouba, ministre des Affaires étrangères désignée du gouvernement yéménite reconnu internationalement et soutenu par l’Arabie saoudite, a déclaré que les combattants houthis basés au Yémen avaient pour objectif de reproduire à Bab el-Mandeb le contrôle exercé par l’Iran sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

“ On peut se demander si les Houthis disposent de la capacité militaire nécessaire pour imposer un blocus total, d’autant plus que les Saoudiens les attaqueront sans relâche. Il ne fait toutefois aucun doute que le trafic a considérablement diminué en mer Rouge et dans le détroit d’Ormuz ”, a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

“ L’une des principales raisons pour lesquelles les prix ne sont pas encore plus élevés qu’ils ne le sont actuellement est la chute de la demande que l’on observe, notamment en Asie ”, a ajouté M. Meir.

Les analystes de Barclays ont indiqué lundi dans une note que “ les flux transitant par le détroit restent modérés ”. Ils ont précisé que, au cours de la semaine s’achevant le 24 juillet, les exportations nettes de pétrole brut et de produits raffinés via le détroit s’élevaient en moyenne à 2,9 millions de barils par jour, contre 5,9 millions la semaine précédente.

Par ailleurs, les stocks de pétrole brut américains auraient baissé la semaine dernière, tout comme ceux d’essence, tandis que les stocks de distillats auraient augmenté, selon un sondage préliminaire de Reuters publié lundi. EIA/S