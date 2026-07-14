Les cours du pétrole progressent de 2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis un mois, alors que le blocus américain contre l'Iran attise les craintes concernant l'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les derniers prix)

* Trump a abandonné son projet de taxe de 20 % sur les marchandises transitant par l'Ormuz au profit d'accords commerciaux avec les pays du Golfe

* Oman a déclaré que 18 membres d'équipage avaient été évacués d'un pétrolier attaqué près de ses côtes

* Selon les analystes, les entreprises américaines auraient prélevé 2,7 millions de barils de brut de leurs stocks la semaine dernière

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont progressé d’environ 2 % mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis un mois, après que les États-Unis ont réimposé un blocus naval à l’Iran et alors que la reprise des tensions entre Washington et Téhéran a ravivé les inquiétudes concernant les flux énergétiques transitant par le détroit d’Ormuz.

Avant la guerre avec l’Iran, environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit.

La hausse des prix a toutefois été freinée par la crainte que ces hausses des prix de l'énergie ne stimulent l'inflation à l'échelle mondiale et, à terme, ne réduisent la croissance économique et la demande de pétrole. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,47 dollar, soit 1,8 %, à 84,77 dollars le baril à 11 h 36 EDT (15 h 36 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné 1,26 dollar, soit 1,6 %, à 79,40 dollars.

Le Brent s’apprêtait ainsi à enregistrer sa plus forte clôture depuis le 12 juin et le WTI, sa plus forte clôture depuis le 15 juin. Cela a également maintenu le Brent en zone de surachat technique pour la deuxième journée consécutive, une première depuis mars.

« La reprise des attaques entre les États-Unis et l’Iran s’accélère cette semaine et devrait se poursuivre compte tenu des nouveaux bombardements américains menés cette nuit, à la suite du rétablissement du blocus américain du détroit d’Ormuz », ont indiqué dans une note les analystes du cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates. L'Iran a tiré mardi des missiles en direction de la Jordanie et de Bahreïn après que les États-Unis ont lancé une attaque de cinq heures contre des cibles iraniennes, intensifiant ainsi la bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz.

Les forces américaines ont mené des vagues d’attaques pour la troisième nuit consécutive après que Téhéran eut annoncé la fermeture du détroit, ce qui a poussé le président américain Donald Trump à rétablir un blocus sur le trafic maritime iranien. Mardi, M. Trump a abandonné l’idée d’imposer une taxe de 20 % sur toutes les marchandises transitant par le détroit d’Ormuz, et a déclaré qu’il conclurait plutôt des accords commerciaux et d’investissement avec les États du Golfe. M. Trump a également déclaré que le détroit d’Ormuz était ouvert

à tout trafic maritime , à l’exception de l’Iran, ce qui a brièvement fait basculer les contrats à terme sur le brut américain en territoire négatif. Les cours du brut ont toutefois repris leur ascension après que l’ d’Oman a annoncé que 18 membres d’équipage d’un pétrolier heurté près d’Oman avaient été évacués.

L’intensification des attaques a renforcé les doutes quant à la capacité du protocole d’accord signé le mois dernier à mettre définitivement fin à la guerre, qui a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et fait craindre une hausse de l’inflation à l’échelle mondiale.

Début juillet, alors qu’il semblait que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran tiendrait, les contrats à terme sur le Brent et le WTI s’échangeaient à des niveaux proches de ceux observés avant que les États-Unis et Israël ne commencent à bombarder l’Iran le 28 février.

INFLATION ET INQUIÉTUDES LIÉES AU GASOIL L'inflation à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, selon les données publiées mardi, mais cela n'exclura probablement pas une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, le conflit au Moyen-Orient restant non résolu.

La hausse des taux d’intérêt augmente le coût de l’emprunt pour les consommateurs, ce qui peut ralentir la croissance économique et la demande de pétrole. En Allemagne , le rendement des obligations d'État à deux ans a atteint mardi son plus haut niveau depuis juillet 2024, le conflit avec l'Iran ayant attisé les craintes que la hausse des prix de l'énergie ne fasse grimper l'inflation et les taux d'intérêt. Par ailleurs, l’armée ukrainienne a déclaré mardi avoir frappé dans la nuit deux raffineries de pétrole russes situées dans les régions du Bachkortostan et de Krasnodar. Les récentes attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes ont conduit Moscou à réduire ses exportations de diesel, ce qui a fait grimper les prix du diesel dans le monde entier.

Aux États-Unis, la hausse des contrats à terme sur le diesel

HOc1 a propulsé les marges de craquage « 3-2-1 » CL321-1=R et diesel HOc1-CLc1 , qui mesurent les marges bénéficiaires du raffinage, à des niveaux records, selon les données de LSEG.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS Le marché pétrolier attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi par l’American Petroleum Institute (API) et mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les analystes estimaient que les entreprises énergétiques avaient prélevé 2,7 millions de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine s'achevant le 10 juillet. Si ces chiffres s’avèrent exacts, ce serait la 13e fois en 14 semaines que les entreprises du secteur de l’énergie prélèvent du pétrole brut de leurs stocks. À titre de comparaison, on avait enregistré une baisse de 3,9 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et une baisse moyenne de 1,5 million de barils au cours des cinq dernières années (de 2021 à 2025). EIA/S API/S ENERGYUSA ENERGYAPI