Les cours du pétrole poursuivent leur hausse, toujours soutenus par Donald Trump

(AOF) - Les cours du pétrole sont en passe de boucler une belle semaine et se dirigent vers une quatrième progression consécutive. À 17h, le Brent à Londres avance de 0,89 %, à 70,26 dollars le baril, tandis que le WTI à New York s’adjuge 1,12 %, à 65,97 dollars. Depuis la clôture de vendredi dernier, ils affichent des hausses respectives de 5,40 et 5,32 %. Ils ont été portés par les nombreux appels de Donald Trump à ses homologues, afin de leur demander d’arrêter d’acheter du pétrole russe.

Le dernier en date a eu lieu jeudi soir lors d'un entretien entre le président des États-Unis et Recep Tayyip Erdogan. Donald Trump a même dit qu'il était prêt à lever les sanctions américaines contre le secteur turc de la défense.