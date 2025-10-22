Les cours du pétrole grimpent avec les stocks américains et les négociations Inde/USA

(AOF) - Les cours du pétrole poursuivent leur hausse. A 16h45, à Londres, le baril de Brent grimpe de 1,48%, à 62,57 dollars, tandis que le WTI à New York progresse de 1,77%, à 58,59 dollars. Le prix de l’or noir est soutenu par l’annonce d’une baisse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis de 0,961 million de barils, alors qu’une hausse de 2,2 millions d’unités était attendue. Une semaine auparavant, les stocks avaient progressé de 3,524 millions de barils.

Autre soutien pour le pétrole : les avancées entre les Etats-Unis et l'Inde sur leurs négociations commerciales. Selon le media économique indien Mint, les deux pays se rapprochent d'un accord qui permettrait de réduire les droits de douane sur les importations de produits indiens de 50% à une fourchette de 15 à 16%. En contrepartie, selon des sources proches du dossier citées par Mint, l'Inde pourrait accepter de réduire progressivement ses importations de pétrole russe, une mesure réclamée par Donald Trump depuis longtemps. La Russie représente actuellement 34% des importations indiennes de brut.