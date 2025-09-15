 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les cours du pétrole débute la semaine dans le vert
information fournie par AOF 15/09/2025 à 17:35

(AOF) - À l'approche de la clôture en Europe, le cours du baril de WTI progresse de 0,97%, à 63,30 dollars, et celui de Brent, de 0,72%, à 67,48 dollars. " Le pétrole est comme un indigent, errant dans les recoins des ruelles financières, attendant toute forme d'attention bienveillante " constatait ce matin le broker PVM. " Son comportement apathique est d'autant plus perceptible qu'il devrait au moins tenter de se joindre à l'atmosphère optimiste qui règne sur les marchés boursiers. " Pour le spécialiste, " le pétrole reste pénalisé par les discussions incessantes sur la surabondance de l'offre."

  • adp-1 (Crédit: L. Grassin / )
    Le Groupe ADP enregistre une hausse de 3% du nombre de passagers en août
    information fournie par Zonebourse 15.09.2025 18:13 

    Le groupe Aéroports de Paris ( ADP ) revendique un trafic groupe de 37,2 millions de passagers au mois d'août, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire Paris-CDG et Paris-Orly), le trafic atteint 10,4 ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert, portée par la politique monétaire
    information fournie par Reuters 15.09.2025 18:04 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, menées par le CAC 4O, tandis que l'attention se concentre sur la réunion de politique monétaire de la Fed qui devrait se solder mercredi par la première baisse des taux aux États-Unis en 2025. ... Lire la suite

  • Des étiquettes électroniques dans un magasin (photo d'illustration) (Crédit: / Adobe Stock)
    VusionGroup relève sa guidance annuelle, le résultat net ajusté bondit au 1er semestre
    information fournie par Zonebourse 15.09.2025 18:02 

    VusionGroup annonce avoir enregistré un résultat net ajusté de 42,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en hausse de +441% par rapport aux 7,9 millions d'euros réalisés un an plus tôt. En données publiées (IFRS), le résultat net ressort néanmoins ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes terminent majoritairement en hausse
    information fournie par AFP 15.09.2025 17:47 

    Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur, surtout alimentée par la perspective de la première baisse des taux de l'année de la banque centrale américaine mercredi. La Bourse de ... Lire la suite

