Les cours du pétrole débute la semaine dans le vert

(AOF) - À l'approche de la clôture en Europe, le cours du baril de WTI progresse de 0,97%, à 63,30 dollars, et celui de Brent, de 0,72%, à 67,48 dollars. " Le pétrole est comme un indigent, errant dans les recoins des ruelles financières, attendant toute forme d'attention bienveillante " constatait ce matin le broker PVM. " Son comportement apathique est d'autant plus perceptible qu'il devrait au moins tenter de se joindre à l'atmosphère optimiste qui règne sur les marchés boursiers. " Pour le spécialiste, " le pétrole reste pénalisé par les discussions incessantes sur la surabondance de l'offre."
