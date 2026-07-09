Les cours du pétrole clôturent en baisse de 2 %, les inquiétudes économiques l'emportant sur les risques liés à l'offre

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* Goldman Sachs a estimé que les flux pétroliers du golfe Persique avaient reculé pour s'établir à un peu plus de 70 % de leur niveau normal

* Le compte-rendu de la Fed a fait apparaître des inquiétudes croissantes concernant l’inflation, malgré des prévisions stables à court terme pour le marché du travail

* L'interdiction russe d'exporter du diesel a aggravé les inquiétudes concernant l'approvisionnement après les frappes de drones ukrainiens sur des pétroliers

(Ajout des derniers cours) par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 2 % jeudi, sur fond de craintes que la hausse de l’inflation et d’autres préoccupations économiques ne pèsent sur la demande mondiale de pétrole, malgré la persistance des contraintes d’approvisionnement, le conflitentre les États-Unis et l’Iran ayant retardé la réouverture complète du détroit d’Ormuz.

Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit avant la guerre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,72 $, soit 2,2 %, pour clôturer à 76,30 $ le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,44 $, soit 2,0 %, pour clôturer à 72,08 $.

Mercredi, le Brent a clôturé à son plus haut niveau depuis le 19 juin et le WTI à son plus haut niveau depuis le 22 juin.

Les forces armées iraniennes ont lancé jeudi des attaques contre des infrastructures militaires américaines dans les pays du Golfe, à la suite des frappes américaines sur les provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran, mettant encore davantage à rude épreuve un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis trois semaines.

Ces attaques ont eu lieu le jour où l’Iran a inhumé son Guide suprême assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei, au mausolée de Mashhad, point d’orgue d’une semaine de cortèges funéraires et de rassemblements de masse. Khamenei a été tué le premier jour de la guerre, le 28 février. Par ailleurs, plusieurs explosions ont été entendues en Iran, notamment à Bushehr, où se trouve l’une des centrales nucléaires iraniennes.

"Nous pensons que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran sera relativement de courte durée, car les deux pays sont contraints par des réalités économiques et politiques concrètes", a déclaré Vikas Dwivedi, stratège mondial en énergie chez Macquarie Group, dans une note.

Le Qatar , qui a souvent joué le rôle de médiateur entre Washington et ses adversaires, dont Téhéran, a condamné les attaques contre la marine marchande et appelé à un retour à la diplomatie. Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et d’Oman ont également souligné la nécessité d’éviter toute nouvelle escalade militaire lors d’entretiens téléphoniques avec leur homologue iranien, Abbas Araqchi.

"Après deux jours d’attaques, l’Iran semble être au téléphone pour tenter d’apaiser les hostilités et peut-être revenir à la table des négociations", a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho, dans une note.

La marine des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré que les attaques américaines et l’intervention visant à rediriger le trafic maritime à travers le détroit d’Ormuz perturbaient la réouverture progressive de cette voie navigable.

"Selon nos estimations, les flux de pétrole en provenance du golfe Persique ont retrouvé un niveau supérieur à 80 % de ceux d’avant la guerre au cours des dix premiers jours qui ont suivi la réouverture d’Ormuz, les pétroliers bloqués s’étant empressés de quitter le golfe Persique, mais ils sont retombés à un peu plus de 70 % de la normale à la suite des récentes attaques contre des pétroliers", ont indiqué les analystes de la banque américaine Goldman Sachs dans un rapport.

EMPLOI ET INFLATION AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, confortant l’avis des économistes selon lequel le marché du travail restait dans une dynamique de "recrutement lent et licenciements lents".

Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 16 et 17 juin a révélé que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier et qu’ils "s’attendaient globalement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme, le taux de chômage se maintenant à des niveaux proches de ceux actuels".

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams , a déclaré jeudi qu’il ne s’attendait pas à une hausse soutenue des prix de l’énergie d’ici la fin de l’année, malgré la reprise des hostilités au Moyen-Orient, et a refusé de préciser quelle décision il prendrait concernant les taux d’intérêt lors d’une réunion de politique monétaire prévue plus tard ce mois-ci.

Lorsque la Fed relève ses taux d’intérêt pour contenir l’inflation, cela peut freiner la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

En Chine , deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, l’inflation des prix à la production a bondi en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre ans, accentuant la pression sur les marges bénéficiaires des industriels alors que la faiblesse de la demande intérieure limitait leur pouvoir de fixation des prix.

DES DRONES UKRAINIENS FRAPPENT DES PÉTROLIERS RUSSES

En Europe, des drones ukrainiens ont frappé une douzaine de pétroliers russes supplémentaires dans la mer d’Azov pendant la nuit, a déclaré l’armée ukrainienne. Il s’agit de la dernière action en date d’une campagne visant à perturber l’approvisionnement en carburant des forces russes et à isoler la Crimée occupée par Moscou.

Mercredi, les contrats à terme américains sur le gazole HOc1 ont enregistré leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis quatre ans après que la Russie a annoncé une interdiction des exportations de ce carburant industriel, exacerbant les craintes concernant l’approvisionnement sur un marché déjà en proie à l’incertitude quant aux flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient.

La Russie a déclaré que les États-Unis avaient tort de croire que des frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe pourraient contribuer à mettre fin à plus de quatre ans de guerre , et qu’elles risquaient au contraire de la prolonger.

Un règlement de la guerre en Ukraine pourrait entraîner la levée de certaines sanctions contre la Russie, ce qui permettrait à Moscou d’exporter davantage de pétrole. La Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines.