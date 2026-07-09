Les cours du pétrole chutent de plus de 2 %, les craintes d'inflation l'emportant sur les risques liés à l'offre

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* Goldman Sachs a estimé que les flux pétroliers du golfe Persique avaient reculé pour s'établir à un niveau correspondant à environ 70 % de la normale

* Le compte-rendu de la Fed a fait état de préoccupations croissantes concernant l’inflation, malgré des prévisions stables à court terme pour le marché du travail

* L'interdiction russe d'exporter du diesel a aggravé les inquiétudes concernant l'approvisionnement après les frappes de drones ukrainiens sur des pétroliers

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 % jeudi, sur fond de craintes que l’inflation et le ralentissement économique ne pèsent sur la demande de pétrole, alors même que le conflit croissant entre les États-Unis et l’Iran limite l’offre en retardant la réouverture complète du détroit d’Ormuz.

Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit avant la guerre avec l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,92 dollar, soit 2,5 %, à 76,10 dollars le baril à 13h26 EDT (17h26 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a perdu 1,61 dollar, soit 2,2 %, à 71,91 dollars.

Mercredi, le Brent a clôturé à son plus haut niveau depuis le 19 juin et le WTI à son plus haut niveau depuis le 22 juin.

Les forces armées iraniennes ont lancé jeudi des attaques contre des infrastructures militaires américaines dans les États du Golfe, à la suite des frappes américaines sur les provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran,mettant encore davantage à rude épreuve un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis trois semaines.

Ces attaques ont eu lieu le jour même où l’Iran a inhumé son Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, au mausolée de Mashhad, point d’orgue d’une semaine de cortèges funéraires et de rassemblements de masse. Khamenei a été tué le premier jour de la guerre, le 28 février. "Nous pensons que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran sera relativement de courte durée, car les deux pays sont contraints par des réalités économiques et politiques concrètes", a déclaré Vikas Dwivedi, stratège mondial en énergie chez Macquarie Group, dans une note.

La marine des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré que les attaques américaines et l’intervention visant à rediriger le trafic maritime à travers le détroit d’Ormuz perturbaient la réouverture progressive de cette voie navigable.

"Selon nos estimations, les flux pétroliers en provenance du golfe Persique ont retrouvé un niveau supérieur à 80 % de ceux d’avant la guerre au cours des dix premiers jours qui ont suivi la réouverture d’Ormuz, les pétroliers bloqués s’étant empressés de quitter le golfe Persique, mais ils sont retombés à un peu plus de 70 % de la normale à la suite des récentes attaques contre des pétroliers", ont indiqué les analystes de la banque américaine Goldman Sachs dans un rapport.

EMPLOI ET INFLATION AUX ÉTATS-UNIS Aux États-Unis, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, confortant l’avis des économistes selon lequel le marché du travail restait dans une dynamique de « recrutement lent, licenciements lents », malgré un net ralentissement de la croissance de l’emploi en juin.

Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale , qui s’est tenue les 16 et 17 juin, a révélé que les préoccupations des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier et qu’ils "s’attendaient globalement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme, le taux de chômage se maintenant à des niveaux proches de ceux actuels". Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams , a déclaré jeudi qu’il ne s’attendait pas à une hausse soutenue des prix de l’énergie d’ici la fin de l’année, malgré la reprise des hostilités au Moyen-Orient, et a refusé de préciser quelle décision il prendrait concernant les taux d’intérêt lors d’une réunion de politique monétaire prévue plus tard ce mois-ci.

Lorsque laFed relève ses taux d’intérêt pour contenir l’inflation, cela peut freiner la croissance économique et réduire la demande de pétrole. En Chine , deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, l’inflation des prix à la production a bondi en juin pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans, accentuant la pression sur les marges bénéficiaires des industriels alors que la faiblesse de la demande intérieure limitait leur pouvoir de fixation des prix.

La Chine et Taïwan se préparaient quant à elles à affronter une tempête tropicale qui pourrait être la plus destructrice depuis des années, alors que le typhon Bavi tourbillonnait jeudi au sud-est de Taïwan , avec des vents avoisinant les 200 km/h (124 mph)). Certaines régions de Chine se remettaient encore du typhon Maysak.

DES DRONES UKRAINIENS FRAPPENT DES PÉTROLIERS RUSSES En Europe, des drones ukrainiens ont frappé une douzaine de pétroliers russes supplémentaires dans la mer d’Azov pendant la nuit, a déclaré jeudi l’armée ukrainienne. Il s’agit de la dernière action en date d’une campagne visant à perturber l’approvisionnement en carburant des forces russes et à isoler la Crimée occupée par Moscou. Mercredi, les contrats à terme sur le diesel américain

HOc1 ont enregistré leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis quatre ans après que la Russie a annoncé une interdiction des exportations de ce carburant industriel, exacerbant les craintes concernant l’approvisionnement sur un marché déjà en proie à l’incertitude quant aux flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient.

La Russie a déclaré que les États-Unis avaient tort de croire que des frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe pourraient contribuer à mettre fin à plus de quatre ans de guerre , et qu’elles risquaient au contraire de la prolonger . Un règlement de la guerre en Ukraine pourrait entraîner la levée de certaines sanctions contre la Russie, ce qui permettrait à Moscou d’exporter davantage de pétrole. La Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines. Ailleurs en Europe , l’Union européenne prévoit de mettre en place une série de mesures et de programmes de financement visant à faire évoluer son économie vers une utilisation accrue de l’électricité, au détriment du pétrole et du gaz, comme le montre un projet de proposition de la Commission européenne consulté par Reuters. S’il aboutit, ce plan pourrait réduire la demande de pétrole en Europe.