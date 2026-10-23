Les cours du pétrole bondissent de 3 dollars en raison des attaques des Houthis et d'une marée noire ; clôture à son plus haut niveau depuis avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de clôture; ajout d'articles sur Baker Hughes et la publication des chiffres des réserves stratégiques de pétrole (SPR) américaines)

* Les contrats à terme sur le Brent clôturent à leur plus haut niveau depuis le 29 avril, le WTI termine la semaine en hausse de 2,3%

* Un pétrolier transportant du diesel russe fait route vers New York, selon les données

* Le département américain de l'Énergie autorise un prélèvement d'urgence de 400.000 barils de brut sur les réserves stratégiques de pétrole (SPR)

par Nicole Jao

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de plus de 3 dollars vendredi, atteignant leur plus haut niveau en près de six mois, après que les attaques des Houthis en Arabie saoudite ont ravivé les craintes d’une nouvelle perturbation des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient, où les autorités des Émirats arabes unis ont également signalé une marée noire.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé à 116,72 dollars le baril, en hausse de 3,55 dollars, soit 3,14%, leur plus haut niveau depuis le 29 avril. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a clôturé à 103,27 dollars le baril, en hausse de 3,80 dollars, soit 3,8%.

Le Brent a terminé la semaine en hausse de 6% et le WTI a clôturé en hausse de 2,3%.

“Les craintes de perturbations de l'approvisionnement ont alimenté cette hausse après que les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, ont mené une série d'attaques à travers l'Arabie saoudite, notamment contre des infrastructures énergétiques”, a déclaré Adam Turnquist, stratège en chef multi-actifs chez LPL Financial.

Jeudi, Saudi Aramco 2222.SE a ordonné l'évacuation de son siège social situé à Dhahran, sur le golfe Persique près de Bahreïn, a rapporté Reuters. Les combats se sont intensifiés entre l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, et les Houthis basés au Yémen.

Une marée noire provenant d’un pétrolier a été détectée au large de la côte d’Umm Al Quwain, aux Émirats arabes unis, a indiqué le ministère du Changement climatique et de l’Environnement des Émirats arabes unis. Il n’a pas précisé la cause de la marée noire et les autorités n’ont pas identifié le pétrolier en cause.

ATTAQUES CONTRE DES NAVIRES

Des sources du secteur maritime ont indiqué le 9 octobre que le superpétrolier Gem No. 2 avait été touché par un projectile non identifié à 13 milles marins (24 km) à l’ouest d’Al Jazeera, aux Émirats arabes unis.

“Le marché s’inquiète de ces attaques iraniennes répétées contre des pétroliers, qui se sont multipliées au cours de la semaine dernière”, a déclaré Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates. “Bien que le transit de pétrole par le détroit d’Ormuz ait augmenté, la situation pourrait changer d’une minute à l’autre.”

Les affrontements entre les Houthis et la coalition menée par l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, font rage depuis que les Houthis, alignés sur l’Iran, ont avancé vers le détroit de Bab el-Mandeb le mois dernier, un goulet d’étranglement maritime situé à l’embouchure de la mer Rouge.

Octobre a été le pire mois en termes d’attaques contre la navigation marchande dans le détroit d’Ormuz et les voies navigables avoisinantes, selon les données compilées par un groupe de réflexion basé à Washington qui recense les incidents liés à la sécurité maritime dans le monde entier depuis 2017.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis pourraient mettre rapidement fin à la guerre avec l’Iran , mais a ajouté que Washington devrait peut-être laisser le conflit s’éteindre progressivement.

DÉBLOCAGE DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE

Le ministère américain de l’Énergie a déclaré avoir autorisé

un prélèvement d’urgence pouvant atteindre 400.000 barils de pétrole brut provenant de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) afin de pallier une rupture d’approvisionnement affectant la raffinerie de Lake Charles de Phillips 66, en Louisiane.

La Réserve stratégique de pétrole (SPR) se trouve déjà à son plus bas niveau depuis 1982, après que le président Donald Trump y a puisé alors que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran perturbait les chaînes d’approvisionnement. Le prédécesseur de Trump, le président Joe Biden, a également puisé dans la SPR à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Par ailleurs, l’agence nationale allemande de stockage du pétrole (EBV) a lancé un appel d’offres pour la vente de volumes de diesel, de fioul domestique et de pétrole brut provenant des réserves stratégiques.

Il s’agit des premières libérations de pétrole provenant des réserves stratégiques allemandes depuis que les pays du G7, sous la pression de Trump, ont accepté de le faire début octobre.

Jeudi, le directeur de la National Oil Corp libyenne a déclaré à Reuters qu’une vanne de l’oléoduc reliant les champs pétroliers de Hamada et Tahara au port de Zawiya avait été fermée, entraînant une baisse de la production sur ces deux sites.

Les données de suivi des navires ont montré que le premier diesel russe à destination des États-Unis depuis que Moscou et Washington ont conclu un accord d’exportation se trouvait à bord d’un pétrolier en route vers New York.

Trump a annoncé cet accord ce mois-ci dans le cadre des efforts visant à faire baisser les prix du diesel, en forte hausse, à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu cette semaine le nombre total d'appareils de forage inchangé pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi. Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, est resté stable à 603 au cours de la semaine qui s'est terminée le 23 octobre.