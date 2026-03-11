Les cours du pétrole approchent déjà d'un seuil critique pour l'économie mondiale

une raffinerie de nuit (Crédits: Unsplash - Maksym Kaharlytskyi)

Par Carol Ryan et Jinjoo Lee

Le prix du pétrole privilégié par le président américain Donald Trump se situe peut-être autour de 50 dollars le baril. Mais la guerre avec l'Iran lui vaut des prix associés aux récessions.

Le Brent a approché les 120 dollars dimanche soir, avant de retomber autour de 100 dollars lundi matin, puis aux alentours de 90 dollars en fin de journée, après que Donald Trump aurait déclaré à un journaliste que la guerre pourrait bientôt prendre fin.

Il n'existe pas de chiffre exact à partir duquel les gouvernements et les consommateurs réagissent à une hausse du pétrole. C'est entre 110 et 120 dollars le baril que la demande de brut commence à s'éroder, selon les analystes du secteur de l'énergie. Bien que non cataclysmiques, des prix maintenus à ces niveaux causeront des dommages.

Le rythme de la hausse a également son importance. Des chocs soudains peuvent déclencher une réaction plus négative de la part des consommateurs qu'une augmentation progressive. "Nous avons commencé l'année avec un pétrole à 60 dollars. Passer à 90 ou 100 dollars en très peu de temps a un impact psychologique plus fort à la pompe", a déclaré Jim Burkhard, directeur de la recherche sur le marché du pétrole brut chez S&P Global Energy.

A l'échelle mondiale, le risque d'une correction boursière augmente lorsque le prix du pétrole bondit d'au moins 50% et que ces niveaux se maintiennent sur plusieurs mois, selon une analyse de Deutsche Bank.

Une réaction restrictive de la part des banques centrales est un autre facteur de risque. Et si une économie ralentit déjà, un choc pétrolier peut la faire basculer dans une récession, comme ce fut le cas après la guerre du Golfe de 1990.

Certes, l'économie mondiale a besoin d'environ deux fois moins de brut qu'il y a quelques décennies pour générer 1.000 dollars d'activité économique. Les voitures sont plus efficientes, des carburants alternatifs sont disponibles et les économies se sont orientées vers les services, qui ne sont pas aussi énergivores que l'industrie manufacturière.

Mais l'économie des Etats-Unis reste plus dépendante du pétrole que d'autres: l'intensité pétrolière des Etats-Unis est deux fois plus élevée que celle de l'Union européenne et 40% plus élevée que celle de la Chine, selon Rosemary Kelanic, directrice du programme Moyen-Orient au sein du groupe de réflexion Defense Priorities. Cela s'explique en grande partie par le fait que les Etats-Unis disposent de peu de transports en commun et que l'adoption des véhicules électriques y est faible.

Il est donc plus difficile pour les consommateurs américains de se prémunir contre la hausse des prix de l'essence. Les prix à la pompe devraient encore augmenter dans les jours à venir, après avoir déjà grimpé de 50 cents depuis une semaine.

Selon Patrick De Haan, analyste énergie chez GasBuddy, les Américains dépensent déjà 187 millions de dollars de plus par jour en essence qu'il y a une semaine. Il y a 80% de chances que le prix de l'essence atteigne 4 dollars le gallon ce mois-ci, estime Patrick De Haan.

Le revers de la médaille des prix élevés est que le chiffre d'affaires à l'exportation des grandes économies productrices de pétrole dont l'approvisionnement n'est pas bloqué par le détroit d'Ormuz va bénéficier d'un coup de pouce. Cela inclut, entre autres, les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. La Russie bénéficie également d'un répit bienvenu après que de nouvelles sanctions américaines ont frappé son chiffre d'affaires pétrolier.

La production de pétrole américaine a explosé, de sorte que le coup de fouet économique de la hausse des prix de l'énergie sera considérable. Depuis 2010, la production de liquides des Etats-Unis a augmenté de plus que la production totale de l'Arabie saoudite. Cependant, les bénéfices exceptionnels du secteur pourraient ne pas suffire à compenser le frein sur d'autres pans de l'économie.

Malgré la plus faible intensité pétrolière de l'Europe, son statut de grand importateur d'énergie la rend vulnérable. Le continent est maintenant confronté à son deuxième choc énergétique majeur en quatre ans.

Les gouvernements asiatiques prennent déjà des mesures pour protéger leurs consommateurs de l'inflation. La Chine et la Thaïlande ont interdit les exportations de produits pétroliers raffinés. Mais cela aura un effet d'entraînement sur les prix mondiaux de l'essence et du diesel. Les hausses des prix de gros du diesel dépassent déjà les mouvements du Brent.

Les transporteurs routiers, les agriculteurs et les compagnies aériennes pourraient être les premiers à subir le plus gros de l'impact. La perturbation dans le détroit d'Ormuz a un impact disproportionné sur les prix du diesel et du kérosène car le Moyen-Orient est une source importante de ces carburants, a indiqué l'économiste de l'énergie Philip Verleger. Le schiste américain produit beaucoup d'essence, mais pas autant de diesel et de kérosène. Le pétrole du Venezuela produit une bonne quantité de diesel, mais cela ne suffira pas à compenser la perte du Moyen-Orient.

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a déclaré que la hausse des coûts du carburant, deuxième poste de dépenses des compagnies aériennes après la main-d'ouvre, sera rapidement répercutée sur les passagers.

L'histoire montre que les chocs sur les prix de l'énergie peuvent aussi réellement nuire aux constructeurs automobiles. Le secteur automobile a connu des chutes de ventes lors des chocs pétroliers de 2008 et 1990.

La dernière fois que les prix du pétrole ont dépassé 100 dollars, l'économie mondiale a résisté au choc. Les contrats à terme sur le Brent ont atteint un pic d'environ 128 dollars le baril en 2022, ce qui équivaut à plus de 140 dollars le baril en dollars d'aujourd'hui. En 2008, le pétrole brut a atteint un sommet d'environ 145 dollars le baril, ce qui, en dollars d'aujourd'hui, équivaudrait à environ 215 dollars le baril. Au-delà d'un certain seuil, les prix élevés peuvent se saper eux-mêmes en provoquant une destruction de la demande.

Philip Verleger note qu'en 2022, les Etats-Unis disposaient d'un certain coussin grâce aux chèques de relance, ainsi qu'à des taux d'intérêt plus bas. L'économie d'aujourd'hui est plus "en K", et cela pourrait "exacerber le ralentissement pour l'Américain moyen", a-t-il déclaré.

Dimanche, le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, a déclaré sur Fox que la flambée des prix de l'énergie est temporaire. Les traders de pétrole semblent de plus en plus sceptiques: la courbe des contrats à terme sur le pétrole commence à intégrer une perturbation de l'offre plus longue qu'à la même époque la semaine dernière.

En seulement une semaine, le prix du pétrole a atteint un territoire risqué. La plus grande question est maintenant de savoir s'il y restera assez longtemps pour causer de réels dommages.

