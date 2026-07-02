Les cours des obligations et les actions remontent après le ralentissement des créations d'emploi, le dollar recule

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* Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 57 000 le mois dernier

* Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 110 000

* Le pétrole atteint son plus bas niveau depuis quatre mois, apaisant les craintes inflationnistes

* Le dollar/yen recule de 1 % à 161 yens pour un dollar, tandis que l'euro/dollar progresse de 0,7 %

* Les fabricants de puces électroniques coréens sont en difficulté après la chute de leurs homologues américains pendant la nuit

(Dernières informations après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis) par Alun John et Stella Qiu

Les actions et les cours des obligations d'État ont progressé jeudi, tandis que le dollar a reculé après la publication de données indiquant que la croissance de l'emploi aux États-Unis avait ralenti plus que prévu en juin et que les chiffres du mois précédent avaient été révisés à la baisse.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 57 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 129 000 en mai, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son rapport sur l'emploi très suivi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 110 000 emplois, après une augmentation de 172 000 emplois initialement annoncée pour le mois de mai.

Ces données ont incité les opérateurs à réduire légèrement leurs anticipations concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale. Ils n'anticipent désormais plus pleinement une hausse de 25 points de base avant la réunion de décembre, et considèrent qu'une hausse d'ici la réunion de septembre est tout juste envisageable.

Ce revirement a entraîné une baisse de 5 points de base du rendement américain à 2 ans, sensible aux taux, qui s'est établi à 4,11 % US2YT=RR . Les rendements de référence à 10 ans ont reculé de 1 point de base à 4,46 %. US10YT=RR

Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des cours.

« Alors que la Réserve fédérale envisage des hausses de taux, ce rapport n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour le marché boursier. La baisse des rendements obligataires serait probablement bien accueillie par les investisseurs du secteur technologique, qui s’inquiètent de plus en plus de la hausse des coûts liés au développement de l’IA », a déclaré Shawn Snyder, stratège économique chez Potomac Fund Management.

« Ce rapport à lui seul ne suffit pas à écarter la perspective d’une hausse des taux, mais il pourrait suffire à repousser la date de celle-ci. »

Les contrats à terme sur le S&P 500 affichaient en fin de séance une hausse de 0,4 % EScv1 , après avoir progressé d’environ 0,1 % avant la publication des données, tandis que l’indice de référence européen STOXX 600 s’échangeait en hausse de 1 %. .STOXX

Les rendements obligataires à court terme et les anticipations de taux restant globalement stables, la baisse des rendements américains a pesé sur le dollar, en particulier face au yen japonais.

L’euro EUR= et la livre sterling GBP= ont chacun progressé de 0,8 %, à respectivement 1,1471 $ et 1,3378 $, leur plus haut niveau depuis environ deux semaines, tandis que le dollar a reculé de 1,1 % face au yen, à 160,78. JPY=

Le dollar s’échangeait déjà à la baisse face au yen, la devise japonaise s’étant brusquement et fortement raffermie en début de séance européenne.

Le yen oscille autour de son plus bas niveau depuis 40 ans face à la devise américaine, ce qui a incité les opérateurs à se préparer à l’éventualité d’une intervention des autorités japonaises pour soutenir leur monnaie.

Les raisons de ce mouvement n’étaient pas immédiatement claires, mais les analystes ont indiqué qu’il était plus modéré qu’après les interventions précédentes.

CHUTE DES FABRICANTS DE PUCES

Au-delà des données économiques, les actions des fabricants de puces électroniques ont particulièrement retenu l’attention jeudi, les titres asiatiques s’effondrant au lendemain d’une baisse de 6,3 % de l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX , et ce malgré des gains spectaculaires enregistrés au deuxième trimestre.

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 7,8 %, prolongeant la baisse de 2 % enregistrée mercredi, après une hausse vertigineuse de 68 % au deuxième trimestre, portée par l’explosion de la demande de puces mémoire liée à l’intelligence artificielle. SK Hynix 000660.KS a plongé de 14 %, et Samsung

005930.KS a chuté de 9 %. .KS

« La chute enregistrée aujourd’hui par le secteur des semi-conducteurs en Asie s’explique davantage par les répercussions de Wall Street », a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG, ajoutant que les prises de bénéfices semblaient en être le principal facteur.

« À cela s’ajoute l’information selon laquelle Apple aurait pris contact avec des fabricants de mémoire chinois soumis à des restrictions pour des appareils destinés au marché chinois, ce qui fait peser une menace sur les prix pratiqués par les acteurs coréens et japonais en place. »

On observe également un certain rééquilibrage, les investisseurs profitant du début du nouveau trimestre pour réajuster leurs positions.

À cela s’est ajoutée une nouvelle baisse du cours du pétrole.

Le Brent a atteint son plus bas niveau depuis quatre mois,

LCOc1 en baisse de 1,4 % à 70,4 dollars le baril, alors que le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l’Iran s’étaient bien déroulés au Qatar et que davantage de pétroliers avaient transité par le détroit d’Ormuz.

O/R

L’or a été soutenu par la baisse des rendements, rebondissant de 2,2 % à 4 124 dollars l’once après une chute de 14 % au deuxième trimestre. GOL/