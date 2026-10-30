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Les cours des différentes qualités de brut de la mer du Nord continuent de baisser, les offres étant en baisse
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 18:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut de la mer du Nord ont encore baissé vendredi, les vendeurs ayant revu leurs offres à la baisse.

PLATTS WINDOW

Les indications sont exprimées en «franco à bord» (FOB), sauf mention contraire précisant «coût, assurance et fret» (CAF) ou «livré sur lieu de destination».

* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du marché

* Oseberg: Equinor a proposé un prix égal au Brent daté majoré de 5,75 $ pour la période du 17 au 19 novembre

* Brent: Trafigura a proposé le Brent à la date de référence majoré de 1,45 $ pour la période du 24 au 26 novembre

* Forties: Trafigura a proposé un prix égal au Brent de référence majoré de 2,15 $ pour la période du 14 au 16 novembre

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1 commentaire

  • 18:49

    FOB ou DAP c'est pas le même prix ....

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