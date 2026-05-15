Les contrôles à l'exportation des puces électroniques ne sont pas un sujet majeur dans les discussions avec la Chine, déclare la représentante américaine au commerce Jamieson Greer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrôles américains à l'exportation des puces électroniques n'ont pas été abordés lors de la réunion de Pékin

* Les commentaires de Greer laissent entendre qu'une avancée concernant les exportations de puces de pointe de Nvidia est loin d'être acquise

* Les États-Unis et la Chine ont discuté d'une éventuelle coopération sur les garde-fous en matière d'IA - Trump

(Ajout des commentaires de Trump sur l'IA et les H200 aux paragraphes 5, 7 à 9) par Trevor Hunnicutt

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré vendredi que les contrôles américains à l'exportation des puces semi-conductrices n'avaient pas été un sujet majeur des discussions avec les responsables chinois à Pékin. Ces commentaires suggèrent qu'une avancée concernant la vente des puces H200 de pointe de Nvidia à la Chine reste lointaine, malgré l'invitation de dernière minute adressée par le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, au président américain Donald Trump pour son voyage à Pékin cette semaine. "Ce n'était pas un sujet majeur de discussion lors de la réunion bilatérale. Nous n'avons pas parlé des contrôles à l'exportation de puces lors de la réunion", a déclaré Greer à Bloomberg TV.

Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter des H200, dont Alibaba, Tencent et Bytedance, mais qu’aucune livraison n’avait encore été effectuée à ce jour. L’administration Trump a approuvé les exportations de H200 vers la Chine en décembre, puis a ajouté des conditions supplémentaires en janvier.

S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One vendredi, Trump a semblé confirmer que la Chine n'avait pas approuvé les livraisons de H200 "parce qu'elle a choisi de ne pas le faire, car elle souhaite essayer de développer ses propres puces".

Greer a ajouté que l'autorisation des importations de H200 relèverait d'une "décision souveraine" de la Chine.

Trump a également confirmé que les deux dirigeants avaient discuté de l'intelligence artificielle et de la possibilité de coopérer en matière de sécurité de l'IA.

"Nous avons une longueur d’avance, mais ils sont deuxièmes et très forts, et nous avons évoqué la possibilité de travailler ensemble sur des garde-fous" pour limiter les menaces potentielles liées à l’IA, a-t-il déclaré aux journalistes, sans donner plus de détails.

Reuters avait précédemment rapporté que peu d’engagements concrets sur cette technologie de pointe résulteraient du sommet, compte tenu de la rivalité croissante entre les deux parties en matière d’IA et de leur méfiance mutuelle. La pression pour s’engager s’est accrue après le lancement par Anthropic, le créateur de Claude, du puissant modèle Mythos , dont la Chine est exclue.

IMPULSION POUR LES PUCES NATIONALES

Alors que les entreprises chinoises d’IA telles que DeepSeek vantent de plus en plus leur recours aux puces nationales , les restrictions américaines sur les puces continuent d’étouffer les efforts de Pékin en faveur de l’autosuffisance, alors même que les usines nationales peinent à augmenter leur production.

Les pénuries de puissance de calcul ont contraint de nombreux modèles d'IA chinois à rationner l'accès des utilisateurs ces derniers mois, mais les décideurs politiques chinois s'inquiètent d'une dépendance croissante vis-à-vis des puces américaines, qu'ils considèrent comme une vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Des législateurs américains partisans d’une ligne dure et d’anciens responsables de l’administration Biden ont fait valoir que la vente de puces d’IA de pointe à la Chine lui permettrait de rattraper son retard sur les États-Unis dans le domaine de l’IA de pointe et de faire progresser ses ambitions militaires.

"Ils considèrent souvent la haute technologie américaine comme une menace pour eux, car si nous avons une longueur d’avance, comme c’est le cas pour les puces d’IA, ils ont parfois le sentiment que cela peut freiner leur propre croissance", a déclaré Greer.