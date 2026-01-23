 Aller au contenu principal
Les contribuables suisses ne devraient pas être responsables de l'expansion de l'UBS aux États-Unis, déclare la ministre dans une interview
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 17:00

Les contribuables suisses ne devraient pas être responsables de l'expansion de l'UBS aux États-Unis, a déclaré la ministre suisse des finances, Karin Keller-Sutter, dans une interview publiée vendredi.

"Les pertes subies par les filiales étrangères peuvent directement affaiblir la société mère", a déclaré Mme Keller-Sutter à la publication économique suisse Finanz und Wirtschaft, ajoutant que le risque finirait en Suisse.

"Cela ne devrait pas être le cas. Les contribuables suisses ne devraient pas être responsables de l'expansion d'UBS aux Etats-Unis", a-t-elle déclaré.

