Les contrats à terme sur Wall Street sont modérés en ce début de semaine de réunion de la Fed ; Tesla grimpe

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,15%, S&P 500 0,18%, Nasdaq 0,10%

Nvidia chute après l'enquête anti-monopole de la Chine

Tesla progresse: le directeur général Elon Musk achète 2,57 millions d'actions

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés lundi, donnant un ton prudent pour une semaine cruciale au cours de laquelle la Réserve fédérale devrait reprendre son cycle de baisse des taux d'intérêt, tandis que Tesla a augmenté après l'achat d'actions par le directeur général Elon Musk.

Le fabricant de véhicules électriques TSLA.O a bondi de 6,4 % dans les échanges avant bourse après qu'Elon Musk a déclaré avoir acheté 2,57 millions d'actions le 12 septembre sur le marché libre.

Cette semaine, la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt sera au centre de l'attention, les investisseurs s'attendant à une baisse de 25 points de base mercredi à la suite d'une série d'indicateurs économiques indiquant une détérioration du marché de l'emploi.

Les investisseurs tablent sur un total d'environ 69 points d'assouplissement de la politique monétaire d'ici à la fin de l'année 2025, selon les données compilées par LSEG. Cela implique près de trois baisses d'un quart de point cette année - une lors de chaque réunion restante de la banque centrale.

"Nous ne pensons pas que (Le président de la Fed) Jerome Powell cette semaine sera plus accommodant que les prix actuels du marché... mais le risque est qu'il mette davantage l'accent sur les risques d'inflation et l'incertitude autour de l'impact des tarifs douaniers, ce qui altérerait les attentes du marché d'une Fed trop accommodante", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

En cequi concerne les entreprises, Nvidia NVDA.O a chuté de 1,7 % dans les échanges avant bourse, alors que l'autorité de régulation des marchés chinois a déclaré qu'elle poursuivrait une enquête sur le leader des puces d'intelligence artificielle après que les résultats préliminaires aient montré qu'il avait violé la loi anti-monopole du pays.

Cette annonce intervient alors que des représentants des États-Unis et de la Chine sont engagés dans des négociations commerciales à Madrid, en Espagne.

À 7:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 68 points, soit 0,15%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 12 points, soit 0,18% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 25 points, soit 0,1%.

Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains hebdomadaires lors de la séance précédente, le Nasdaq et le S&P 500 ayant atteint des records intrajournaliers vendredi, les valeurs technologiques restant résistantes malgré le recul du marché en général.

Les principaux indices ont enregistré des performances positives jusqu'à présent en septembre, un mois historiquement considéré comme mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi lesdernières données avant la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, le rapport sur les ventes au détail de mardi fournira des informations cruciales sur la santé des consommateurs américains,après une inflation légèrement plus élevée que prévu la semaine dernière.

VFCorp VFC.N a gagné 3 % après que la société mère de Vans a annoncé la vente de sa marque Dickies à Bluestar pour 600 millions de dollars .

Les actions cotées de Smurfit Westrock SW.N ont augmenté de 3,9 % après qu'UBS a commencé à suivre le fabricant de boîtes en carton avec une note d'achat.