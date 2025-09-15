 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street avance, baisse de taux de la Fed et négociations avec la Chine dans le viseur
information fournie par AFP 15/09/2025 à 15:37

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )



La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) dès mercredi, les investisseurs accueillant également avec optimisme l'avancée des négociations commerciales entre Washington et Pékin.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,16%, l'indice Nasdaq avançait de 0,46% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,34%.

