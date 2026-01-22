Les contrats à terme sur Wall Street progressent encore grâce à l'apaisement concernant le Groenland ; les données sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,25%, S&P 500 0,47%, Nasdaq 0,75%

*

McCormick prévoit un bénéfice annuel faible en raison des tarifs douaniers

*

Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble au 2ème trimestre est un peu en deçà des estimations

*

Les chiffres PCE de novembre sont attendus à 10:00 a.m. ET

(Mises à jour avec les prix) par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé jeudi, signalant un regain d'appétit pour l'achat à Wall Street après que le président Donald Trump a réduit sa menace de tarifs douaniers sur les pays européens, tandis que les investisseurs se sont concentrés sur les nouvelles données économiques.

Les principaux indices américains ont rebondi mercredi, l'indice de référence S&P 500 .SPX affichant son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis deux mois, après que M. Trump a renoncé à imposer des tarifs douaniers comme levier pour s'emparer du Groenland, suggérant plutôt qu'un accord était en vue pour mettre fin à un différend sur le territoire danois.

Les menaces commerciales de M. Trump ont fait trembler les marchés mondiaux mardi, mais les acheteurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers à la suite de sa volte-face.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, a encore reculé par rapport au pic de deux mois atteint mardi.

À 7h03 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 125 points, soit 0,25%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 32,5 points, soit 0,47% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 191,5 points, soit 0,75%.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Avec les tensions géopolitiques qui couvent, les investisseurs se tournent vers une série de données économiques américaines attendues plus tard dans la journée: l'estimation finale du PIB du troisième trimestre, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et l'indice des dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale.

Ces chiffres arrivent juste avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, au cours de laquelle on s'attend généralement à ce que les responsables ne modifient pas les taux d'intérêt, compte tenu de l'inflation encore persistante et des signes de résistance de l'économie.

Dans le même temps, les marchés tiennent compte de l'incertitude quant à la personne que Trump choisira pour diriger la banque centrale. Il a de nouveau critiqué le président Jerome Powell pour ne pas avoir baissé les taux plus agressivement et a déclaré qu'une décision sur le prochain chef de la Fed interviendrait bientôt.

La saison des résultats s'accélère également et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et une toile de fond macroéconomique agitée ont façonné leurs performances de fin d'année.

GE Aerospace GE.N a légèrement reculé dans les échanges de pré-marché malgré des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations, tandis que Kinder Morgan KMI.N a gagné 0,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels.

McCormick MKC.N a glissé de 6 % après avoir prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations.

Procter & Gamble PG.N a glissé de près de 1%, son chiffre d'affaires trimestriel ayant été inférieur aux attentes. Abbott Labs ABT.N publiera ses résultats plus tard dans lajournée, tandis que le fabricant de puces Intel <INTC.O, en hausse de 47% depuis le début de l'année, devrait publier ses résultats après la cloche.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Holdings BABA.N ont augmenté de 3,5 % après que Bloomberg News a rapporté que la société chinoise de commerce électronique se prépare à coter sa branche de fabrication de puces, T-Head.

Venture Global VG.N a bondi de 9,9 % après que la société de GNL ait déclaré qu'un tribunal d'arbitrage avait statué en sa faveur dans un litige avec l'espagnol Repsol

REP.MC .