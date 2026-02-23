 Aller au contenu principal
Les contrats à terme sur Wall Street et le dollar chutent dans le tumulte des tarifs douaniens américains
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 03:20

Les contrats à terme de Wall
Street et le dollar ont chuté en Asie lundi, la confusion sur
les droits de douane américains  ayant ravivé l'idée de
"vendre l'Amérique", tandis que la confiance dans l'ensemble du
secteur de l'intelligence artificielle devait être mise à
l'épreuve par les résultats de la société Nvidia cette semaine.
L'or a progressé et les prix du pétrole ont baissé à l'approche
d'un nouveau cycle de négociations  entre les États-Unis
et l'Iran, prévu à Genève jeudi, avec le risque de frappes
militaires américaines si un accord n'est pas conclu.
L'incertitude s'est installée après que la Cour suprême des
États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence du
président Donald Trump , ce qui l'a conduit à annoncer un
nouveau taux de 10 % pour le reste du monde, avant de le porter
à 15 % dans une décision qui a même semblé surprendre certains
de ses propres fonctionnaires. 
    "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain
qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle
pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril,
stratège principal en matière de change chez NAB.
    "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer
dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane
sont annoncés, puis potentiellement annulés, avant que de
nouveaux droits de douane ne soient annoncés, et que nous
recommencions la danse." 
    On ne sait pas encore quand ces droits de douane seront
imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront
frappés d'une taxe de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni
et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en
vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie
appliquaient des droits plus élevés.
    Les marchés asiatiques ont été mitigés, l'indice MSCI des
actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  étant en
hausse de 0,8 % dans les échanges légers.
    Le Nikkei japonais  .N225  était fermé pour cause de
vacances, mais les contrats à terme  NKc1  ont baissé de 1,0 % à
56 605, contre 56 825 à la clôture.
    La possibilité d'une baisse des tarifs douaniers a aidé la
Corée du Sud  .KS11  à prolonger son cycle haussier avec une
hausse de 1,2%, après avoir déjà bondi de 5,5% la semaine
dernière pour atteindre des sommets historiques. Taiwan  .TWII 
a suivi avec une hausse de 1,2% pour atteindre un pic record.
    
    NVIDIA À L'ÉPREUVE DE L'AI
    En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  et DAX
 FDXc1  ont tous deux baissé de 0,5 %, tandis que les contrats à
terme FTSE  FFIc1  ont baissé de 0,1 %.
Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont baissé de 0,7 % et
ceux du Nasdaq  NQc1  ont chuté de 0,9 % avant les résultats de
Nvidia   NVDA.O , qui ne manqueront pas de faire des
vagues étant donné que le géant de la technologie représente
près de 8 % de l'indice S&P 500.
    La société la plus précieuse au monde devrait afficher une
hausse de 71 % de son bénéfice par action, à 7,76 dollars, bien
que les estimations varient de 6,28 dollars à 9,68 dollars. Les
options impliquent que les actions pourraient varier d'au moins
6 % dans un sens ou dans l'autre à la suite de l'annonce.
    Le marché du Trésor a été ébranlé par l'annonce des droits
de douane, qui a augmenté le risque que le gouvernement
américain doive rembourser environ 170 milliards de dollars de
recettes. Un tel résultat aurait pour effet, sur le papier, de
creuser le déficit budgétaire d'un demi-point de pourcentage, à
environ 6,6 % du PIB.
    En raison du jour férié au Japon, les bons du Trésor n'ont
pas été négociés, mais les contrats à terme sur les bons à 10
ans  TYc1  ont baissé de 2 points. 
Le marché a également été tiraillé par des données mitigées
, la croissance économique ayant largement manqué les
prévisions pour le trimestre de décembre, mais l'inflation de
base ayant surpris par son niveau élevé.
    La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale en juin est passée de 60 % il y a une semaine à 52 %,
ce qui a permis au dollar  =USD  de se raffermir au cours de la
semaine.  0#USDIRPR 
    Cette situation a changé lundi, le dollar étant sous
pression alors que les spéculations sur les tarifs douaniers
pourraient ébranler la confiance des investisseurs dans les
actifs américains.
    Le dollar a perdu 0,6% sur le yen japonais à 154,06
 JPY=EBS , tandis que l'euro a ajouté 0,4% à 1,1826  EUR=EBS . 
    Le dollar a également perdu 0,6% sur le franc suisse à
0,7716  CHF=EBS , tandis que la vente s'est étendue au bitcoin
qui a perdu 4,6% à 64 478 $  BTC= . 
    Sur les marchés des matières premières, l'or a bénéficié
d'une offre de refuge et s'est raffermi de 1,0 % à 5 156 dollars
l'once  XAU= . L'argent a gagné 3,2% à 87,25 dollars l'once
 XAG= , après avoir grimpé de près de 8% vendredi.  GOL/ 
    Les prix du pétrole ont été agités, se défaisant d'une
partie des gains réalisés la semaine dernière lorsque Trump a
déclaré que l'armée américaine pourrait frapper des cibles
spécifiques en Iran si un accord sur le nucléaire n'était pas
conclu.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a baissé de 1,1% à 70,94 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a perdu 1,2% à 65,71 dollars
le baril.

Valeurs associées

Argent
87,71 USD Six - Forex 1 +3,57%
BTC/USD
64 823,0610 USD CryptoCompare -4,19%
EUR/USD SPOT
1,1828 USD Six - Forex 1 +0,28%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
189,6600 USD NASDAQ +0,94%
Nikkei 225
56 825,70 Pts Six - Forex 1 -1,12%
Or
5 169,14 USD Six - Forex 1 +1,27%
Pétrole Brent
71,33 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
66,02 USD Ice Europ -0,51%
TAIEX
34 010,47 Pts Six - Forex 1 +1,20%
USD/JPY SPOT
154,2080 Six - Forex 1 -0,47%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

