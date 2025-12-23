Les contrats à terme sur Wall St sont modérés, l'accent étant mis sur les données du PIB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions aurifères et argentifères prolongent leur rallye alors que le lingot atteint son plus haut niveau historique

*

Huntington Ingalls en hausse après que Trump ait dévoilé les cuirassés de la "classe Trump

*

Baisse des contrats à terme: Dow 0,07%, S&P 500 0,04%, Nasdaq 0,05%

(Mise à jour des prix et ajout de commentaires d'analystes) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les marchés à terme de Wall Street ont été modérés mardi, les investisseurs attendant la dernière série de données économiques clés de l'année qui pourraient modifier les attentes concernant les réductions potentielles des taux d'intérêt l'année prochaine.

Un rebond des valeurs technologiques et un rapport plus froid que prévu sur l'inflation en novembre ont alimenté les actions américaines au cours des trois dernières séances, ramenant l'indice de référence S&P 500 .SPX à moins de 0,5% de son record de clôture du 11 décembre.

Les données préliminaires du PIB américain , retardées par la fermeture du gouvernement, sont attendues à 8h30 ET. Les données du Département du Commerce devraient montrer que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 3,3 % au troisième trimestre, grâce aux dépenses de consommation et aux investissements des entreprises.

Elles devraient également confirmer ce que les économistes appellent une économie en forme de K, dans laquelle les ménages à hauts revenus se portent bien, tandis que les ménages à revenus moyens et faibles parviennent à peine à se maintenir à flot.

"La nature très décalée du rapport atténuera probablement une partie de son impact. La plupart des données mensuelles du troisième trimestre sont déjà disponibles, et nous avons déjà commencé à recevoir les données d'octobre", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note.

Les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de décembre sont également attendues plus tard dans la journée.

Les traders prévoient au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine, selon les données de LSEG, tout en attribuant 18 % de chances à la première réduction dès janvier.

À 07:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 32 points, ou 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3 points, ou 0,04%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 12,25 points, ou 0,05%.

Les trois principaux indices sont en passe de réaliser leur troisième hausse annuelle consécutive. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI sont également en passe de progresser pour le huitième mois consécutif.

Les gains récents des actions américaines ont fait naître l'espoir d'un "rallye du Père Noël", un phénomène saisonnier au cours duquel le S&P 500 enregistre des gains au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, s'est maintenu à un niveau proche de son plus bas niveau depuis un an, à 14,14 points.

Malgré la récente volatilité, les services de communication

.SPLRCL et les technologies de l'information .SPLRCT , qui abritent les géants de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Alphabet GOOGL.O , sont en passe de devenir les secteurs les plus performants de l'indice S&P 500 cette année.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient encore se réduire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les marchés boursiers américains fermeront à 13 heures ET (1800 GMT) mercredi et resteront fermés jeudi pour Noël.

Les actions des mineurs de métaux précieux cotés aux États-Unis ont étendu leurs gains récents dans les échanges de pré-marché, après que les prix de l'or XAU= et de l'argent

XAG= aient bondi à des sommets historiques contre un dollar affaibli et que les tensions géopolitiques aient stimulé la demande de valeurs refuges.

Le Global X Silver Miners ETF SIL.P a gagné 1,4%, tandis que le principal producteur d'or Newmont NEM.N était en hausse de 1,1%.

Le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N a bondi de 5,1 % après que le président Donald Trump a annoncé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés, qui, selon lui, seraient plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux construits précédemment.