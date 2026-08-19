Les contrats à terme sur les marchés boursiers américains restent stables après la chute du secteur technologique ; les investisseurs se concentrent sur les tensions au Moyen-Orient

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* Contrats à terme: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 reste stable, le Nasdaq recule de 0,22 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mercredi, après une vague de ventes provoquée par le secteur technologique qui avait secoué Wall Street lors de la séance précédente, les investisseurs se concentrant désormais sur les perspectives d'inflation et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'aucune négociation n'était en cours avec l'Iran et a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l'affirmation de l'Iran selon laquelle cette voie navigable cruciale restait fermée à la navigation.

Cette incertitude persistante a entraîné une hausse de 1,1 % des contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines.

Les rendements des obligations d’État mondiales ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies lors de la séance précédente, alors que les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et à la situation géopolitique ont secoué le marché obligataire, augmentant les coûts d’emprunt pour les entreprises et les ménages et compliquant l’élaboration des politiques.

Le taux d’intérêt de l’obligation du Trésor à 30 ans

US30YT=RR s’est maintenu à 5,28 %, proche de son plus haut niveau depuis 2007. Le taux de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

La flambée des taux d’intérêt a durement frappé les valeurs technologiques américaines lors de la séance précédente, des poids lourds tels que Nvidia NVDA.O enregistrant de fortes pertes. La plupart des valeurs à très forte capitalisation et des valeurs de croissance sont restées en retrait lors des échanges avant l’ouverture mercredi.

Les actions du secteur des semi-conducteurs, qui avaient connu une formidable progression cette année grâce aux espoirs d’une demande insatiable en matière d’IA, ont également été malmenées mardi, l’indice des puces de Philadelphie .SOX chutant de près de 5 %.

La plupart des titres liés aux puces électroniques s'échangeaient en légère baisse mercredi. Marvell MRVL.O et Intel INTC.O ont chacun perdu plus de 1 %.

À 6 h 09 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 progressaient de 11 points, soit 0,02 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 3 points, soit 0,04 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 66,25 points, soit 0,22 %.

Les résultats des principaux détaillants américains sont au centre de l'attention cette semaine, Target TGT.N et TJX Companies TJX.N devant publier leurs résultats avant l'ouverture de la bourse.

Le géant de la grande distribution Walmart WMT.O devrait publier ses résultats jeudi.

Les marchés attendront également la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, afin d’avoir une vision plus claire des perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

“Un débat interne plus belliciste pourrait maintenir la trajectoire attendue de la politique monétaire à un niveau élevé, mais une inflation maîtrisée et un rendement des bénéfices déjà proche de celui des bons du Trésor devraient limiter l’ampleur de la hausse des taux longs sans provoquer une réévaluation plus générale des actifs risqués”, a déclaré Florian Ielpo, responsable macro et gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Lombard Odier Investment Managers.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs tablent actuellement sur au moins un relèvement des taux de 25 points de base par la Fed d’ici fin 2026. Les probabilités d’un relèvement dès septembre ont toutefois considérablement diminué à la suite des données modérées sur l’inflation publiées la semaine dernière.

Les résultats solides de plusieurs secteurs, notamment de certains géants de l’IA, ont été les principaux moteurs qui ont propulsé le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI vers des niveaux records au début du mois, mais des doutes persistent quant à la capacité des dépenses massives consacrées à l’IA à produire des résultats tangibles à court terme.

Du côté des autres valeurs, le titre Estée Lauder EL.N a bondi de 6,8 % après que le fabricant de cosmétiques a annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations de Wall Street.