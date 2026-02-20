Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en légère baisse à la veille d'une avalanche de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Akamai Technologies recule après des perspectives de bénéfices médiocres pour le premier trimestre

*

PIB américain, rapports sur l'inflation PCE attendus à 8:30 am ET

*

Futures en baisse: Dow 0,13%, S&P 500 0,15%, Nasdaq 0,16%

(Mise à jour des prix et ajout de détails) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé vendredi, les investisseurs attendant des données économiques clés sur la croissance et l'inflation tout en surveillant une éventuelle décision de la Cour suprême des États-Unis sur les tarifs douaniens de Donald Trump qui pourrait être rendue dans la matinée.

Une série de rapports économiques vendredi, y compris l'estimation préliminaire du PIB américain du quatrième trimestre, l'indice des dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale - et les données sur l'activité commerciale et le sentiment des consommateurs de février devraient donner des indications sur la santé de l'économie.

Les données à 8h30 ET devraient montrer que le PIB américain a augmenté à un taux annualisé de 3,0% au cours du trimestre précédent, selon un sondage Reuters des économistes, après avoir augmenté à un rythme de 4,4% au cours du trimestre juillet-septembre.

Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note: « Les prix de la croissance sur le marché ont été plus fluctuants par rapport au signal des données ».

« Nous pensons qu'il est possible pour les actifs cycliques de continuer à bénéficier des vents porteurs de l'économie américaine qui se réchauffe, tout en se protégeant contre les risques et les défis de valorisation dans d'autres domaines. »

Les valeurs technologiques ont été mises sous pression ces derniers mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle portaient leurs fruits. Des secteurs allant des logiciels à l'immobilier ont été frappés la semaine dernière par les craintes que les nouveaux modèles d'IA ne bouleversent leurs modèles d'entreprise.

L'humeur des investisseurs en actions américaines est restée largement stable cette semaine, sauf jeudi, lorsqu'une chute des actions des sociétés de capital-investissement ainsi que des actions d'Apple AAPL.O et de Walmart WMT.O a ébranlé le sentiment.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires si les tendances se maintiennent, le Nasdaq, à forte composante technologique, étant en passe de mettre fin à sa série de cinq semaines de pertes.

La société de capital-investissement Blue Owl Capital

OWL.N a baissé de 1,5 % en début de séance, après avoir chuté de 5,9 % au cours de la dernière séance, lorsque la dernière stratégie de la société visant à rembourser le capital d'un petit fonds d'emprunt a ébranlé les investisseurs et entraîné les autres sociétés à la baisse.

D'autres sociétés de capital-investissement, dont KKR & Co

KKR.N et Apollo Global Management APO.N , sont restées pratiquement stables.

À 07:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 66 points, soit 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 10,5 points, soit 0,15% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 40,25 points, soit 0,16%.

Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis pourrait se prononcer vendredi sur la légalité des droits de douane d'urgence imposés par le président Donald Trump. S'ils sont annulés, il y a un risque que plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains doivent être remboursés, selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model .

Les prix du pétrole LCOc1 CLc1 sont tombés de leur plus haut niveau depuis six mois, les investisseurs évaluant les retombées des tensions croissantes entre Washington et Téhéran, Trump ayant averti l'Iran qu'il devait conclure un accord sur son programme nucléaire, faute de quoi "de très mauvaises choses" se produiraient.

Les valeurs énergétiques, dont Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , ont légèrement baissé après avoir progressé au cours de la dernière séance.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 11,1 % après que la société d'informatique dématérialisée ait annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Copart CPRT.O a perdu 7,6 % après que le fournisseur de services de vente aux enchères de véhicules en ligne ait affiché une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.