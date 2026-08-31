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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains reculent alors que les frappes au Moyen-Orient ravivent les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 11:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,10 %, S&P 500 -0,13 %, Nasdaq -0,04 %

* La position restrictive de Warsh met les prochaines données à l’ordre du jour

* Nvidia et les fabricants de puces progressent en pré-ouverture

Les contrats à terme de Wall Street étaient sous pression lundi matin après la reprise des attaques militaires entre les États-Unis et l'Iran , ce qui a fait grimper les cours du pétrole et aggravé les craintes d'inflation à un moment où les perspectives en matière de taux d'intérêt sont devenues plus « hawkish ».

Ces baisses pourraient donner le ton à l’approche du mois de septembre, un mois généralement faible pour les actions, et devraient renforcer l’enjeu de la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Les opérateurs estiment à près de 60 % la probabilité d’une hausse lors de la réunion de septembre, selon l’outil CME FedWatch, soit une forte augmentation par rapport aux 41,4 % enregistrés il y a une semaine, après que le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que les décideurs politiques pourraient devoir relever les taux si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

« Le président Warsh a délivré un message nettement plus belliciste que ce à quoi s’attendaient les investisseurs, indiquant très clairement qu’aucun assouplissement monétaire n’est à l’horizon », a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco.

Les commentaires de M. Warsh, formulés vendredi lors de sa première intervention au symposium de la Fed à Jackson Hole, font suite à des données mitigées ces dernières semaines.

Un rapport sur l’inflation des prix à la consommation publié en début de mois indiquait que les pressions sur les prix étaient modérées, mais l’indice des dépenses de consommation personnelles, qui est l’indicateur privilégié par la Fed, s’est révélé plus élevé que prévu .

Cette ambiguïté pourrait accroître l’importance des prochaines données. M. Warsh a déclaré vendredi que les rapports récents n’indiquaient pas que « les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées ».

Le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis sera publié le 4 septembre.

« Les acteurs du marché attendent avec une certaine nervosité les chiffres de l'emploi non agricole américain de vendredi, qui devraient constituer le temps fort de la semaine boursière dans un contexte d'incertitude accrue concernant la politique monétaire », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

À 5h02 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 51 points, soit 0,10%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 10 points, soit 0,13%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 fléchissaient de 12,5 points, soit 0,04%.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,72% avant l'ouverture et a été le seul titre en hausse parmi le groupe des « Magnificent Seven ». D'autres fabricants de puces ont également progressé: Intel INTC.O , Lam Research LRCX.O et Texas Instruments

TXN.O ont respectivement gagné 1,73%, 1,00% et 0,92%.

« Je continue de privilégier les secteurs du marché liés à des thèmes de croissance structurelle tels que l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques », a déclaré M. Chao, d’Invesco.

Les valeurs énergétiques ont progressé suite à une hausse de 2% du Brent LCOc1 , Halliburton HAL.N et Valero Energy

VLO.N enregistrant respectivement des hausses de 2,46% et 2,17%.

Les frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran ont repris au Moyen-Orient, où les perturbations dans le détroit d’Ormuz ont entravé les livraisons de pétrole.

La plupart des actions du secteur des cryptomonnaies étaient en hausse, le bitcoin se maintenant au-dessus des 78.000 dollars. Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et CleanSpark

CLSK.O ont progressé respectivement de 0,97% à 1,92%.

Valeurs associées

BTC/USD
78 779,4776 USD CryptoCompare +0,17%
CLEANSPARK
11,6600 USD NASDAQ -9,96%
COINBASE GLB RG-A
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 559,99 Pts Index Ex -0,02%
HALLIBURTON
36,175 USD NYSE +1,93%
INTEL
89,4700 USD NASDAQ -2,85%
LAM RESEARCH
301,9000 USD NASDAQ -5,24%
NASDAQ Composite
26 402,42 Pts Index Ex -0,52%
NVIDIA
217,5500 USD NASDAQ -4,57%
Pétrole Brent
91,00 USD Ice Europ +1,80%
S&P 500
7 711,76 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 711,76 Pts CBOE -0,25%
STRATEGY RG-A
127,3100 USD NASDAQ -7,34%
TEXAS INSTRUMENT
258,6400 USD NASDAQ -2,96%
VALERO ENERGY
352,320 USD NYSE +1,68%
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