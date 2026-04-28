Les contrats à terme sur les indices boursiers américains mitigés, l'impasse au Moyen-Orient maintenant les risques liés au pétrole au centre de l'attention

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 et l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont chuté mardi, alors que les craintes s'intensifiaient quant au fait que l'impasse entre les États-Unis et l'Iran pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé plus longtemps.

Un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump n'était pas satisfait de la dernière proposition iranienne visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient, douchant ainsi les espoirs d'un accord qui avait propulsé le S&P 500 .SPX , le Nasdaq 100 .NDX et le Nasdaq Composite .IXIC à des niveaux records ces derniers jours.

À 7 h 00 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 ont gagné 203 points, soit 0,41%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 ont perdu 15 points, soit 0,21%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont chuté de 178,75 points, soit 0,65%.

Ce recul souligne à quel point la guerre influence le sentiment des marchés, même pendant la semaine la plus chargée de la saison des résultats des entreprises américaines pour ce trimestre.

« Les États-Unis et Israël ne sont pas en mesure d'imposer un règlement de la guerre avec l'Iran qui leur permette d'atteindre la plupart de leurs objectifs maximalistes », a écrit Hasnain Malik, responsable des risques géopolitiques chez Tellimer Research.

« Une résolution de la guerre, par des moyens militaires ou diplomatiques, semble encore loin d'être atteinte, même si le cessez-le-feu tient. »

Les prix du pétrole sont 43% plus élevés qu'avant la guerre, car la route maritime cruciale qui traverse le détroit d'Ormuz reste perturbée.

« Le décalage entre l'optimisme des marchés boursiers et les signaux plus prudents émanant des marchés obligataires et pétroliers renforce l'idée que les développements géopolitiques restent une variable active et importante dans la gestion des risques », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires.

L'action Oracle ORCL.N , dont la dépendance vis-à-vis d'OpenAI pour ses ambitions en matière de cloud computing fait l'objet d'une attention particulière, a chuté de 6,3% en pré-ouverture.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également reculé, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Arm Holdings ARM.O perdant respectivement 1,5%, 4,1% et 6,9%.

Par ailleurs, les investisseurs scrutent de près les résultats publiés mardi par plusieurs géants du monde des affaires.

United Parcel Service UPS.N a reculé de 2,1% après que la société de logistique a annoncé une forte baisse de son bénéfice trimestriel ajusté.

General Motors GM.N a progressé de 5% après que le constructeur automobile a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la bonne tenue du marché automobile américain et à un remboursement de droits de douane attendu.

L'action Coca-Cola KO.N a gagné 2% après que le géant des boissons a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

La plateforme de streaming musical Spotify SPOT.N a chuté de 10% après avoir prévu un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations.