Kimberly-Clark: résultats en hausse au 1T sur fond de refonte stratégique

Le groupe américain Kimberly-Clark, géant des produits d'hygiène, a publié mardi des résultats en hausse au premier trimestre grâce à "la résilience des consommateurs" dans un environnement complexe et aux "produits innovateurs" mis sur le marché.

Kimberly-Clark commercialise notamment les marques Huggies et Cottonelle, avec des acquisitions récentes dans le domaines des laboratoires de santé ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le chiffre d'affaires a progressé de 2,7% sur un an à 4,16 milliards de dollars et le bénéfice net a bondi de 17,3% à 665 millions de dollars.

C'est légèrement au-dessus des prévisions des analystes consultés par Factset, qui attendaient respectivement 4,08 milliards et 641 millions de dollars.

Dilué par action et hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 1,97 dollar contre 1,93 dollar un an plus tôt. Le consensus tablait sur 1,93 dollar.

"Nous avons continué de produire une performance solide en matière de volumes tout en bâtissant une dynamique de gains de parts de marché, malgré une persistance des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques", a commenté Mike Hsu, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Dans le même temps, selon lui, Kimberly-Clark a "continué de générer des économies de coûts importantes qui ont renforcé (les) solides fondations financières (du groupe) et qui nous ont permis d'investir dans notre avenir enthousiasmant".

L'entreprise est engagée dans un changement stratégique au niveau de ses activités qui passe par la cession de sa division internationale des soins professionnels (IFP), et par l'acquisition annoncée en novembre du laboratoire de santé Kenvue, fabricant du Tylenol (paracétamol).

Les deux opérations sont liées puisque le produit de cession d'IFP - finalisation attendue mi-2026 - doit contribuer au financement du rachat de l'ancienne division santé grand public de Johnson & Johnson, valorisée 48,7 milliards de dollars.

Malgré cette évolution, le groupe a maintenu ses objectifs annuels.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Kimberly-Clark augmentait de 1,24%.