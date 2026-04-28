L’Espagne maintient sa prévision de croissance à 2,2%, mais reste prudente face à la guerre en Iran

Des personnes devant un magasin Zara dans le centre de Madrid

Le gouvernement ‌espagnol maintient sa prévision de croissance économique à 2,2% pour ​2026, a déclaré mardi le ministre de l'Économie, Carlos Cuerpo, tout en avertissant que l'incertitude liée au conflit au ​Moyen-Orient pourrait peser sur ces perspectives.

La prévision de PIB du gouvernement pourrait ​varier de 0,1 à 0,8 ⁠point de pourcentage selon l'évolution des prix du pétrole, ‌d'après les projections du gouvernement et de la banque centrale, a déclaré Carlos Cuerpo.

"Les messages sont ​contradictoires d'un jour ‌à l'autre... la fourchette (de l'impact potentiel) s'élargit ⁠à mesure que le conflit se prolonge", a-t-il dit.

"Ce contexte d'incertitude [...] explique notamment pourquoi, dans ces circonstances, nos prévisions ⁠de croissance restent ‌inchangées par rapport à celles publiées en ⁠novembre", a ajouté Carlos Cuerpo lors d'une conférence de ‌presse.

L'économie espagnole, qui a progressé de 2,8% l'an ⁠dernier, figure parmi les plus dynamiques d'Europe, notamment ⁠grâce à ‌des niveaux record de fréquentation touristique.

Le ratio dette publique/PIB devrait ​s'établir à 99,3% à ‌la fin de l'année, contre 100,7% l'an dernier et sous la précédente prévision ​officielle de 100,1%, a indiqué le ministre.

Le gouvernement prévoit également que le déficit budgétaire, hors mesures ⁠exceptionnelles telles que les milliards d'euros d'aides versés aux zones touchées par des inondations en début d'année, recule à 1,6% du PIB cette année, contre 2% l'an dernier.

(Reportage Victoria Waldersee et Jesus Aguado, version française Elena Smirnova, édité par ​Benoit Van Overstraeten)