L’Espagne maintient sa prévision de croissance à 2,2%, mais reste prudente face à la guerre en Iran

Des personnes devant un magasin Zara dans le centre de Madrid
Le gouvernement espagnol maintient sa prévision de croissance économique à 2,2% pour 2026, a déclaré mardi le ministre de l'Économie, Carlos Cuerpo, tout en avertissant que l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient pourrait peser sur ces perspectives.
La prévision de PIB du gouvernement pourrait varier de 0,1 à 0,8 point de pourcentage selon l'évolution des prix du pétrole, d'après les projections du gouvernement et de la banque centrale, a déclaré Carlos Cuerpo.
"Les messages sont contradictoires d'un jour à l'autre... la fourchette (de l'impact potentiel) s'élargit à mesure que le conflit se prolonge", a-t-il dit.
"Ce contexte d'incertitude [...] explique notamment pourquoi, dans ces circonstances, nos prévisions de croissance restent inchangées par rapport à celles publiées en novembre", a ajouté Carlos Cuerpo lors d'une conférence de presse.
L'économie espagnole, qui a progressé de 2,8% l'an dernier, figure parmi les plus dynamiques d'Europe, notamment grâce à des niveaux record de fréquentation touristique.
Le ratio dette publique/PIB devrait s'établir à 99,3% à la fin de l'année, contre 100,7% l'an dernier et sous la précédente prévision officielle de 100,1%, a indiqué le ministre.
Le gouvernement prévoit également que le déficit budgétaire, hors mesures exceptionnelles telles que les milliards d'euros d'aides versés aux zones touchées par des inondations en début d'année, recule à 1,6% du PIB cette année, contre 2% l'an dernier.
(Reportage Victoria Waldersee et Jesus Aguado, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer